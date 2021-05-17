Dövüldüğü Anlar Sosyal Medyada Paylaşılan Doktor O Anları Anlattı

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen olayda 70 yaşındaki İsmail Beker isimli diş hekimi yanında çalışan yabancı uyruklu kadının taciz iddiası üzerine darp edildi. Konu hakkında görüntüler incelendi ve tanık ifadeleri alındıktan sonra 70 yaşındaki diş hekiminin serbest bırakıldığı öğrenildi. Dayak atılıp dövüldüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 70 yaşındaki diş hekimi İsmail Beker, konu hakkında açıklamalarda bulundu ve “yargısız infaz yaptılar” diyerek o anlar hakkında konuştu. Kadıköy'de meydana gelen olayda diş doktoru İsmail Beker'in Bahariye’de bulunan kliniğine temizlik işlerini yapması adına almış olduğu Türkmenistanlı Munira S., 11 günlük bir çalışma ardından işten ayrıldı. Öne sürülen iddialara göre geçen Cumartesi günü kliniğe gelen Türkmenistanlı kadın, 70 yaşındaki diş hekimi İsmail Beker’den 9 bin lira talebinde bulundu. Diş Hekimi ise parayı vermediği sırada Türkmenistanlı kadın, doktor Beker'in telefonunu 5. kattan aşağı atarak dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul Kadıköy'de yaşanan olayda 22 yaşındaki kadının diş hekimliği binasının balkonundan aşağıdakilere “bana tecavüz ediyorlar” şeklinde bağırmaya başladı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar binanın ününe toplandı ve asıl olay o sırada başladı. Türkmenistanlı kadın ve diş Hekimi İsmail Beker bina önüne indiği zaman çevrede toplanan vatandaşlar 70 yaşındaki diş hekimine şiddet uyguladı. Darp eden ve dayak anlarını cep telefonu ile kayıt altına alan bir kişi de bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Diş hekimine darp edilmesinden bir süre sonra polis ekipleri olay yerine geldi ve iş Hekimi İsmail Beker ile Türkmenistanlı kadın polis merkezine götürüp ve ifadelerini aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri iftiraya uğradığını belirten diş hekiminin ifadesini aldı ve ardından binanın güvenlik kamerası ile klinik kamerasına görüntülerini analiz etti. İncelenen görüntüler ve tanık ifadeleri Ardında 70 yaşındaki diş hekiminin suçsuz olduğu belirlendi ve İsmail Beker serbest kaldı. İncelenen kamera görüntülerinde Türkmenistanlı kadının “bakar mısınız burada bana tecavüz ediyor şeklinde bağırdığı duyuldu ve farklı bir görüntüde de İsmail Beker'in bina önünde toplanan vatandaşlar tarafından saldırıya uğradığı görüldü.