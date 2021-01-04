Donmadan Kasımpaşa Fenerbahçe izle Bein Sports kasimpasa FB jestyayın taraftarium24 canlı maç izle

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Kasımpaşa Fenerbahçe maçını izle Bein Sports 1 Canlı yayın

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Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ev sahipliğinde Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak.3 haftadır galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, yükselişe geçen Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, geçen hafta Başakşehir'i 4-1 ile geçmişti. Süper Lig'de heyecan sürüyor. 16. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaşacak. ecep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor. Zorlu Kasımpaşa Fenerbahçe maçının CANLI YAYIN bilgileri ve diğer maç detayları haberimizde sizlerle...

Süper Lig 16. haftada Kasımpaşa Fenerbahçe maçı sahne alıyor. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı 16. haftanın kapanışı Kasımpaşa Fenerbahçe maçıyla yapılacak. Beşiktaş'ın 1. sıraya yükseldiği haftada Fenerbahçe'de yarışa yeniden tutunmak için kazanmak zorunda! Öte yandan Fuat Çapa yönetiminde son haftalarda kötü sonuçlar alan Kasımpaşa, bu akşam Fenerbaçe karşısında sürpriz yapmanın peşinde. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saniyeler içinde başlayacak. Futbolseverler heyecanla Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ bilgilerini araştırıyorlar. Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ!

Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve saat 19.00'da başlayacak olan heyecanın dorukta olacağı zorlu maçı Halis Özkahya yönetecek. Hakemliğini Halis Özkahya'nın yaptığı maç beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi Kasımpaşa 19 puanla 13. sırada yer alırken Fenerbahçe 26 puanla 6. sırada bulunuyor. İki ekipte üst sıraları hedefliyor ve bu akşam sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyorlar. Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ!

Ozan Tufan ve Gustavo'dan Güzel Haber

Fenerbahçe'de covid-19 testi pozitif sonuçlanan Ozan Tufan ve Gustavo'dan sevindiren haber geldi. Karantina süreçleri tamamlanan ve yapılan testlerde negatif sonuç alan futbolcular takıma dahil oluyor. Ozan Tufan dün takımla gerçekleştirilen idmanda bulunurken, Gustavo'nun karantina süreci dün sona erdiği için bugün takıma dahil oldu. İki önemli futbolcunun da karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı karşılaşma saatinde netlik kazanacak.

Tolga Ciğerci ve 4 İsim Kadroda Yok

Kanarya'da Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarında sakatlık yaşadı. Sol adale bölgesinde ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin tedavisi başlarken MR sonucu da çıktı. Sol alt adalesinde 2'nci derece de yırtık belirlenen Tolga Ciğerçi, Kasımpaşa mücadelesinde sahada görev üstlenemeyecek. Tolga Ciğerci dışında sakatlıkları devam eden Perotti, Caner Erkin, Filip Novak ve Serdar Aziz'in de mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Kasımpaşa - Fenerbahçe Rekabetinde Son DUrum

Fenerbahçe 16. haftanın kapanış müsabakasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu karşılaşmada Sarı Kanarya'yı tedirgin eden bir faktör var. O faktör Kasımpaşa'nın iç saha performansı. İstanbul takımlarına iç sahada geçit şansı tanımayan Kasımpaşa ile bu sezon Kadıköy dışında daha iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe kozlarını paylaşırken bu karşılaşma beIN Sports HD 1 ekranlarından futbolseverler ve iki takımın taraftarları için canlı olarak yayınlanacak.

Son olarak Başakşehir karşısında mücadele eden Kasımpaşa, 84'te öne geçerek 90+2'de 1 puan elde etmişti. Orta alanın en önemli isimlerinden olan, ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer edileceği konuşulan Aytaç Kara kart cezasında bulunuyor. Son 3 karşılaşmadır eldivenleri Ramazan Köse'den devralan Ertuğrul Taşkıran, uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamıştı. Sarı Kanarya'ya karşı bugüne kadar 9 karşılaşmada sahada rol üstlendi ve bu 9 müsabakanın 7'sinde kalesine gelen golleri engelleyemedi.

Kasımpaşa Fenerbahçe Maç Önü

Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikten sonraki haftayı bay geçen Sarı Lacivertli ekipte ise tam 4 önemli ismin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı. Kasımpaşa mücadelesine çıkmadan önce 3 isimden de sevindiren haber geldi. Önce Ozan Tufan geri dönüş yaptı, sonrasında ise Luiz Gustavo ve Serdar Aziz takımın yaptığı antrenmanlara dahil oldu. Ozan ve Gustavo takımla birlikte çalışmaya başlarken, Serdar bireysel çalışmalarını sürdürdü. Üç oyuncunun da son durumu karşılaşma saatinde belli olacak.

Sakatlıkları süren Tolga Ciğerci ve Diego Perotti ile beraberinde, ismi resmi olarak duyurulmasa bile karantina süreci süren Caner Erkin heyecan dolu karşılaşmada sahada forma giymeyecek. Saha değil salonda bireysel antrenmanlar gerçekleştiren Gökhan Gönül'ün durumu ise henüz belli değil. Teknik Direktör Erol Bulut'un eldeki oyuncu grubuna bakıldığında sol bekte Filip Novak ile başlaması hücumda ise Mbwana Samatta'yı kullanacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 18:56