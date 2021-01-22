Dönerle Dans Eden Tiktokçuya Şok Ceza Geliyor...

Döner paketlemesi yapan 2 kişinin, Tiktok’ta yayılan videonun ardından ülkenin gündemine girmişti. Döner paketlerken maske takmadıkları görülen, dans ederken hijyen koşullarını önemsemeyen kişilerin ardından birçok kişi, ilgili kurumlara durumu şikayet etmişti.

Suç duyurusu yapıldı

Bakanlık, Tiktok’ta dans eden dönercilerle ilgili, gelen şikayetlerin ardından bir adım attı. Ceza ve suç duyurusunun yapılmasının ardından, sosyal medyanın gündeminde yer alan görüntülerle ilgili, hazır döner işletmesinin toplumda bir infiale yol açtığı aktarıldı ve açıklamada şu bilgiler yer aldı: