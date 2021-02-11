Dönercide akıllara durgunluk veren olay! İndirim yapmadığı için öldürdü

Tekirdağ'da dün akşam akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Söz konusu olay, Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 36 yaşında olduğu öğrenilen akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen Recep Özkan, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan bir dönerciye gitti.

Bıçakla saldırdı

Recep Özkan, dönercinin sahibi olan 39 yaşındaki Kader Balcı'dan indirim yapmasını istedi. Fakat Kader Balcı indirim talebini kabul etmedi. Bunun üzerine Kader Balcı'ya öfkelenen Recep Özkan, bıçakla saldırmaya başladı. Kendisini korumak isteyen Kader Balcı'nın bıçaklı saldırı sonucu yere düştüğü görüldü. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşların dönerciye girdiği ve Recep Özkan'ın elinde bulunan bıçağı aldığı fark edildi.

Ekipler geldi

Kan donduran olayın güvenlik kameralarına yandığı görüldü. Kader Balcı'yı bıçaklayan Recep Özkan kargaşayı fırsat bilerek dönerciden kaçtı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından polis ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.

Kader Balcı yaşamını yitirdi

Kader Balcı'ya sağlık görevlileri tarafından hemen müdahalede bulunuldu. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından Recep Özkan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Kader Balcı'yı bıçaklayarak öldüren Recep Özkan'ın, emniyette tamamlanan işlemlerden sonra adliyeye gönderildiği ifade edildi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Kader Balcı'nın indirim yapmadığı için bıçaklanarak öldürülmesine sosyal medya platformlarında tepki yağdı. Kullanıcılar, Türkiye'de beline silah takan ve eline bıçak alan herkesin terör estirmeye başladığına ve ölümlerin Türkiye'de artık sıradan bir hale geldiğine dair değerlendirmede bulundu. Türkiye'de adalet sorununun büyüdüğüne dikkat çeken kullanıcılar, işletme sahiplerinin can güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini savundu. Kader Balcı'yı bıçaklayarak ölümüne neden olan Recep Özkan'ın ne ceza alacağı ise merak ediliyor.

Caydırıcı cezalar şart

Türkiye'de son dönemde patlak veren şiddet ve cinayet olayları vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar ilk önce can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını istiyorlar. Can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı bir ülkede vatandaşların huzurunun sağlanması çok zor. Türkiye'de şiddet ve cinayet olaylarına yönelik caydırıcı cezalar getirilmesi şart gibi görünüyor.