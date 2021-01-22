Döner skandalına ilişkin flaş gelişme! 

Sosyal medya platformlarında yayılan bir görüntü vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Söz konusu görüntü, Kırklareli'nde bulunan bir hazır döner firmasından gelmişti. Hazır dönerleri paketleyen iki çalışanın bir yandan etlerle oynadıkları, diğer yandan dans ettikleri görülmüştü. Koronavirüs önlemlerini ihlâl ederek maskelerini indirdikleri görülen çalışanların hijyen kurallarına da riayet etmedikleri fark edilmişti. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcılarından söz konusu görüntülere sert tepki gelmişti. Bu görüntülerin sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşıldığı tespit edilmişti.

Bakanlık harekete geçti

Ortaya çıkan iğrenç görüntülerden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı hızlı bir şekilde harekete geçti. Hem hazır döner firmasına hem de görüntüde yer alan personele gerekli cezalar kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kırklareli'ndeki hazır döner firmasının belirlendiği ve gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, TikTok isimli sosyal medya platformundan yapılan paylaşımın ardından kamuoyunda infial yaratan bu olay hakkında cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi. Döner skandalına ilişkin suç duyurusu yapıldığı da kaydedildi.

Bir açıklama daha geldi

Uluslararası Döner Federasyonu, 140 ülkede Türkiye'yi temsil eden dönere yönelik çirkin saldırılar yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, gıda güvenliğini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıldığına dikkat çekilerek, bir daha bu tarz olayın meydana gelmemesi için gereken hamlelerde bulunulacağı ifade edildi. Açıklamada, Türk dönerinin kadim bir tarihe sahip olduğu vurgulanarak hem kurum ve kuruluşlardan hem de vatandaşlardan dönere sahip çıkmaları istendi. Böyle saldırılara meydan verilmemesi için çağrıda bulunulan açıklamada, dönerin Anadolu mutfağının benzersiz lezzeti olduğuna dikkat çekildi.

Süt banyosu yapmışlardı

Türkiye'de gıda güvenliğini tehdit eden bu olay ilk kez yaşanmadı. Daha önce de Konya'da bulunan süt toplama merkezinden de skandal görüntüler gelmişti. Bir çalışanın tankın içerisinde süt banyosu yaptığı görülmüştü. Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine ekipler tarafından firmada denetim yapılmıştı. Söz konusu firmanın faaliyeti durdurulmuştu.

Süt banyosu skandalına imza atan Uğur Turgut ve Emre Sayar isimli çalışanlar gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmışlardı. Skandala karışan işçiler daha sonra serbest bırakılmışlardı. Olayın gerçekleştiği firmaya ise 13 bin 934 TL'lik idari para cezası kesilmişti. İşçiler ise tankın içerisinde süt olmadığını iddia ederek, "Sadece sıcak su ve dezenfektan vardı." demişlerdi.

Türkiye'de yaşanan bu tarz olaylar, gıda güvenliğinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi ihtiyacını doğuruyor. Sosyal medya platformlarında popüler olmak ve takipçi kazanmak adına yapılan bu tarz hareketler vatandaşların sağlığını riske atıyor. Gıda firmalarında çalışan vatandaşların koronavirüs sürecinde maske takmaları ve gıdalara doğrudan temas etmemeleri önem taşıyor. Kamu sağlığına aykırı davranan firmaların faaliyetlerine ise son verilmesi gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 11:25