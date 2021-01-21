Don ve buzlanmaya dikkat! 21 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 21 Ocak Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye'nin doğusu ile Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu ve yerel olarak çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Artvin ve Rize çevrelerinin sabah vakitlerinde kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin kalan yerlerinde ise az bulutlu bir havanın etkili olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde ve doğu kesimlerinde şiddetli don ve buzlanma bekleniyor. Türkiye'nin kıyı kesimlerinde ise hafif don ve buzlanmanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında artış

Türkiye'nin iç kesimlerinde ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 3-5 derece artış göstermesi bekleniyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında ciddi bir değişim yaşanmayacağı öngörülüyor.

Rüzgârın durumu

Türkiye'de rüzgârın genel olarak kuzeyden esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde rüzgârın güneyden hafif ve orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.

Don, buzlanma ve çığ için vatandaşlara uyarı!

Türkiye'nin doğu kesimlerinde ve iç kesimlerinde şiddetli don ve buzlanma olayı, kıyı kesimlerinde ise hafif don ve buzlanma olayının etkili olacağı tahmin edildiğinden özellikle trafiğe çıkacak olan vatandaşların tedbirli olmaları önem taşıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç taraflarında kar kalınlığının fazla olduğu yerlerde çığ meydana gelme olasılığı fazla olduğundan yine vatandaşların dikkat etmeleri gerekiyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'da parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 10°

İzmir hava durumu

İzmir'de parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havanın etkisini göstereceği öngörülüyor. 13°

Antalya'da az bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 16°

Ankara hava durumu

Ankara'da parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havanın etkisini göstereceği öngörülüyor. 4°

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ta parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 10°

Trabzon hava durumu

Trabzon'da parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir havanın etkisini göstereceği öngörülüyor. Trabzon'da akşam vakitlerinde karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. 9°

Erzurum hava durumu

Erzurum'da parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. -7°

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'da parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havanın etkisini göstereceği öngörülüyor. 5°