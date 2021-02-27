Dolunay Ne Zaman? 27-28 Şubat Dolunayın Burçlar Üzerindeki Etkisi

Şubat ayının son günlerinde başak burcunda gerçekleşen Dolunay tüm burçları etkisi altına alıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Merkür gerilemesinin bitişi de sağlıklı ilişkilerin önünü açmıştı. Peki 27-28 Şubat tarihinde Başak burcunda yaşanacak olan Dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte başak dolunayı ve tüm burçlar üzerindeki etkileri…

Koç Burcu

Koç burçları Merkür retrosunun sona ermesi ile rahatlamıştı. Maddi konularda da yaşadığı problemleri çözen koçlar, artık kariyer hayatlarına da daha net bakabiliyor. Eğer yeni bir iş başlatma gibi bir plan varsa, bu hafta uygun bir zaman.

Boğa Burcu

Boğa burçları başak burcunda gerçekleşen Dolunay ile güzel açılar alacak ve şanslı bir haftaya giriş yapacak. Merkür retrosunda hissettikleri memnuniyetsizlik duygusu sona erecek ve dolunay ile istedikleri konular hakkında daha net davranmak olası bir durum olacak. Aynı zamanda Dolunay romantizm duygularını arttırabilecek etkiler de gösterebilir.

İkizler Burcu

İkizler burcu 27- 28 Şubat tarihinde başak burcunda gerçekleşen Dolunay ile uzun vadeli planlar yapacak. Bir süredir akıllarında olan ancak cesaret edilemeyen konular varsa, ikizler burcu bir anda fikir değişikliği yaşayabilir. Aynı zamanda kariyer ve eğitim konularında da dönüm noktası kapıda beklemekte.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları Şubat ayının son günlerinde gerçekleşen Dolunay ile hayatlarında daha rahat davranabilecekleri bir döneme giriş yapıyor. Ekonomik durumlarda da daha iyi hissedecekleri durumlar yaşarken önlerine fırsatlar çıkabilir. Aslan burçları bugüne kadar yorgun ve bitkin hissetmişti ancak Başak burcundaki Dolunay bitişi ardından enerjik ve kararlı hallerine geri dönecekler. Düşüncelerini akıllı bir şekilde kullanıp çevresindekileri ikna etme kabiliyeti olan Aslanlar, Şubat ayının son günlerinde bu özelliklerini ön plana çıkarabilir. Aynı zamanda ilişkileri de düzene girecek olan Aslanlar, yeni ayı şanslı bir şekilde bekliyor olacak.

Başak Burcu

Başak burçları Şubat ayının son günlerinde uzun zamandır beklenen konularda sonuç alabilir. Bir süredir işlerinde tıkanıklık durumu yaşanırken nihayet istedikleri sonucu elde edecekler. Kendi burçlarında gerçekleşen Dolunay ile güzel iş teklifleri de kapılarını çalabilir. Terazi burçları Şubat ayının son günlerinde hayatlarını düzene sokmak için adım atacak. Merkür retrosunun da sona ermesi ile hayatlarındaki kaos, azalma eğilimi gösterecek. Diğer taraftan onlar için iş değişikliği de söz konusu olabilir.

Akrep Burcu

Akrep burçları başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile yaşadıkları gerginlikleri bir kenara bırakıyor. Kahkaha ve güzellikle yeni dönemi karşılamak için hazır bekleyen Akrep burçları, bu dönemde sosyalliklerini arttırabilir.

Yay Burcu

Yay burçları zorlanma ve tıkanmalar ile bir süredir zor zamanlar geçiriyordu. Ancak başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile kariyer ve eğitim hayatlarında yeni gelişmeler yaşanabilir ve ileri dönem için daha net bakış açısı geliştirmeleri söz konusu olabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları Şubat ayının son günlerinde gerçekleşecek olan başak burcu dolunayı ile kariyer ve finansal konuları ön planda tutacak. Eğer son 3 haftadır beklenen ancak bir türlü sonuç alınamayan konular varsa Merkür gerilemesinin bitişi ile güzel haberlerin gelmesi ise yakın. Aynı zamanda yurtdışı ile ilgili konular oğlak burçlarının kapısını çalabilir. Aşk ilişkilerinde de keyifli bir süreç geçirecek olan Oğlak burçları, hafta sonu itibari ile partnerleri ile yakınlaşabilir.

Kova Burcu

Kova burçları kendileri için en mantıklı olan kararı her zaman veriyor. Şubat ayının son günlerinde de cesur kararlar alıp hedeflerine ulaşmaya devam edecek olan kovalar, bu kez riskli yolları tercih edebilir. Onlara tavsiye edilen ise bu dönemde biraz daha dikkatli davranmaları.

Balık Burcu

Balık burçları Şubat ayının son günlerinde dış görünüşleri ile ilgilenecek. Venüs'ün burçlarına geçmesi onları pozitif bir şekilde etkilerken, cilt bakımı yaptırmak isteyebilirler ya da spora başlama gibi bir düşünceleri olabilir.