Dolarla Burnunu Sildiği Videosu ile Viral Olan Sosyal Medya Fenomeni Muhtar Hayatını Kaybetti

Daha önce de hakkında öldü diye çok sayıda ilan çıkan Adıyaman'ın sevilen muhtarı Mahmut Göksu, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Vatandaşların parkta hareketsiz olarak yerde bulduğu muhtar birkaç yıl önce doların yükselişine tepki olarak burnunu dolarla sildiği görüntüler Ile sosyal medyada gündem haline gelmişti.

4 yıl önce "Adıyaman merkez Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu'yu kaybettik" şeklinde çok sayıda haber çıkması üzerine, "Ben yaşıyorum" diyerek canlı yayın açan Muhtar Göksu, akşam saatlerine doğru Mimar Sinan Parkı'nda kalp krizi geçirdi.

Vatandaşlar Buldu

Yerde hareketsiz olarak yatan Muhtar Göksu'yu fark eden vatandaşlar hemen polisi aradı. Kısa sürede Mimar Sinan Parkı'na gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin Muhtar Göksu olduğunu ve nefes almadığını fark etti. Polis ekipleri durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mahmut Göksu, olay yeri yakınlarında bulunan hastaneye acil bir şekilde kaldırıldı.

Burnunu Dolarla Silmişti

Yaklaşık 5 yıl önce doların artışa tepki amaçlı olarak toplanan ve basın açıklamasında bulunan muhtarlardan biri olan Mahmut Göksu, basın açıklaması sırasında burnunu dolar ile silerken çekilmiş olan videosu ile sosyal medyada gündemi haline gelmişti. Uzun süre bu videolar ile akıllarda kalan Muhtar Mahmut Göksu Adıyaman'ın sevilen ve sayılan isimleri arasında bulunuyordu. sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videosu ile sadece Adıyaman değil bütün Türkiye tarafından tanınmıştı. Adıyaman'ın sevilen simalarından olan ve aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlar ile feomen olan Muhtar Göksu, yaklaşık 4 yıl önce de mahallesinde davul çalmadığı için eline almış olduğu davul ile 0 da mahalle sakinleri ne uyandırarak sahura kaldırmıştı.

Vatandaşlara Pandemide Konser Vermişti

Göksu, aynı zamanda koronavirüs salgınından dolayı evlerine kapanan vatandaşların canları sıkılmasın diye konserler vermişti. Göksu, 59 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Adıyaman’ın sevilen isimlerinden olan Mahmut Göksu'nun evli ve 2'si kız 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 00:23