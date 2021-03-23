Dolardan Sonra Altında Yükselmeye Devam Ediyor! Altın Fiyatlarında Durdurulamayan Yükseliş

Merkez Bankası Başkanı değişmesi ve yaşanan diğer gündem olaylarından sonra dolar başta olmak üzere döviz kurları hızlı bir şekilde yükseldi. Yatırım araçlarından biri olan altının da fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar yatırımcıların temkinli davranmasını fiyatların dengeleneceğini söylüyor.

DOLAR KURU ALTINI DA ETKİLEDİ

Altın özellikle de salgınla birlikte tekrardan en popüler yatırım araçlarından biri oldu. Salgın döneminde yükselerek tarihi zirvesini kıran altın yeni yıldan veri düşüş eğilimindeydi. Dolar kurunda Merkez Bankası değişikliği ve diğer gündem olayları nedeniyle yaşanan artış altını da etkiledi. Dolar kuru hızla yükselirken altını da beraberinde çekti.

Dolar kuru Merkez Bankası’nın faiz politikası nedeniyle keskin bir düşüş yaşamıştı bu nedenle altın fiyatları da geriledi. Yarım altın 1332 bandına kadar inmişti. Fakat dolar kurunda 18 Mart sonrasında yaşanan gelişmeler ve ani yükselişler nedeniyle altında yükseldi. Yarım altın %12 gibi değer kazanarak 1400 bandına çıktı.

EKONOMİ BAKANI ELVAN AÇIKLAMA YAPTI

Kapalıçarşı’dan da son dakika altın bilgileri gelmeye devam ediyor. Altın ve dolar fiyatları şu an anlık değişimler gösteriyor. Uzmanlar ise yatırımcılara sakin olmalarını ve panik yapmamalarına işaret ediyor. Yetkili kişilerden de açıklama beklenirken Ekonomi ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Elvan, tavizin hiçbir konuda mümkün olmadığını ifade etti. Serbest piyasanın devam ettiğini belirten Elvan, liberal kambiyo rejiminin istikrarlı bir şekilde süreceğini vurguladı.

REFORM PAKETİ İŞARET EDİLDİ

Bakan Elvan tarafından açıklamasında reform paketi de işaret edildi. Reform paketi ile gelecek eylemlerin yapısal temelleri daha da güçlendireceğini belirten Elvan, şoklara karşı ekonominin direnci artacak dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmeye devam ediliyor. Son yaşanan gelişmelerle birlikte gram altın 438 TL oldu. İşte diğer altın fiyatları da şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK 418 liradan satılıyor

TAM ALTIN satış fiyatı 2 bin 848 olurken, alış fiyatı da 2 bin 791 oldu

ATA ALTIN satış fiyatı 2 bin 965 lira

CUMHURİYET ALTINI 2 bin 935 liradan satış görüyor

YARIM ALTIN alış 1381 TL iken satış ise 1443 TL

ÇEYREK ALTIN alış fiyatı 704 lira satış fiyatı da 721 lira

ONS ise 1734 dolar bandından işlem görmeye devam ediyor

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ? ANALİSTLER AÇIKLADI

Altının neden hızla yükseldiği de gündeme gelen diğer bir soru oldu. Analistler yükselen dolar kuru nedeniyle altının gram fiyatının da arttığını açıkladı. Fakat iç piyasadaki bu şok etkisi geçecek ve dengeler tekrar yerine oturmaya başlayacak. Bu da iç piyasa nedeniyle altında düşüş oluşmasına sebep olacak. Ama bu düşüş kısıtlı olacak.

Dış piyasada ise altını etkileyen hala birçok gelişme var. Covid-19 salgını ve aşıya karşı her gelişme altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powelltarafından yapılacak açıklamalar ve genelecek veriler de yine altını etkilemeye devam edecek önemli gelişmelerden.

Bir diğer yandan Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından gelen TSİ ile gece geç saatlerdeki faiz kararı emtia piyasasını da sarstı. Ons altın fiyatındaki hızlı yükseliş diğer değerli madenlerde de fiyat artışı yaşanmasına neden oldu. Küresel emtia fiyatları ise şu şekilde;

Gümüş 26 dolar

Bakır 8,998 dolar

Platin 1,17 dolar

Paladyum 2,61 dolar

ALTIN YORUMLARI VE ANALİZLER

Uzmanlara göre Amerikan tahvil faizleri yurt dışı piyasada ons altının fiyatını belirleyen en önemli faktör olsa da iç piyasada Merkez Bankası tarafında yaşanan gelişmeler oldukça etkili.

Uzmanlar altın fiyatlarında yükselin dengeler yerine oturana kadar devam edeceği görüşünde olsa da bu iniş çıkışlarda yatırımcıları dikkatli ve temkinli olmaya davet ediyorlar.