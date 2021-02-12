Dolar ve Altın Fiyatlarında Tarihi Düşüş Devam Ediyor! Yatırım Yapanlar Bin Pişman Oldu

Geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte dolar kuru sert bir şekilde yükselmeye başlamıştı. 6,10 lira seviyesinden yükselişe geçen dolar kuru 8,54 seviyesine kadar yükseldi. Son 3 aydır ise sert düşüş trendine giren dolar kuru bugün itibariyle 7 lira seviyesine kadar geriledi. Dolar kuruna yatırım yapanlar %20'den fazla kayıp yaşadılar. Altın fiyatlarında da benzer durum geçerli. 2020 yılının en karlı yatırım aracı olan altın, geçen yıl %60 kazanç sağlamıştı. Aşı haberlerinin gelmesiyle birlikte güvenli liman olarak bilinen altın çakılmaya başladı. Ülkemizde 540 liraya kadar yükselen gram altın bugün itibariyle 410 liraya kadar geriledi. Üstelik hiç esneme payı vermeden sert düşüşlerle geri çekme yaşayan altın fiyatları yatırımcısını büyük zarara soktu.

12 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Haftanın kapanış günü 12 Şubat Cuma günü altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz gün 424 liraya kadar yükselen gram altın bugün 410 liraya geri çekildi. Kapalıçarşı'da işlem gören ve vatandaşlarımızın yakından takip ettiği altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 411 TL

Cumhuriyet altını: 2677 TL

Yarım altın: 1342 TL

Altın ONS: 1820 TL

22 Ayar Bilezik: 376 TL üzerinden işlem görmektedir.

DOLAR KURU 7 LİRAYI GÖRDÜ

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın göreve geldik sonra faiz yükselme kararıyla birlikte dolar kurunda sert geri çekilmeler yaşandı. Üstelik yeni başkan yaptığı açıklamayla faizlerin uzun süre yüksek kalacağının teminatını verdi. Bu durum yabancı yatırımcıları ülkeye çekerken, faiz kararı sonrasında yaklaşık 30 milyar dolar sıcak paranın piyasalara girmesine neden oldu. Faizle baskılanan dolar kuru bugün itibariyle 7 liraya kadar çekildi. Bu fiyatla birlikte dolar kuru geçtiğimiz yıl Nisan ayının fiyatlarına geri dönmüş oldu.

Birçok vatandaşımız ise dolar kuru ve buna bağlı olarak altın fiyatlarının ne zaman artacağını merak ediyorlar. Uzmanlara göre Merkez Bankası tarafından uygulanan yüksek faiz politikası en az 4-5 aylık bir süre boyunca dolar kurunu baskılamaya devam edecek. Belirli bir noktadan sonra yüksek faizi ülke ekonomisi kaldıramayacağı için faizler düşürülmek zorunda kalacak. Bu durumda yatırımlarını yeniden yurtdışına çıkartacak olan yatırımcılar dolar kuruna talebi arttırarak, kurun yükselmesine neden olacacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın eski rezervde olması piyasalardan 45 milyar dolara yakın döviz talebi yaratacak. Uzun vadede dolar kurunun yükselmesi neredeyse kesin gözükse de, kısa ve orta vade için belirsizlik devam ediyor. ABD seçimlerini kazanan Joe Biden yakın zamanda Türkiye için ekonomik baskı yaratmaya başlayacak. Halkbank davası ve S400 füzeleri bahane gösterilerek Türkiye üzerinde ekonomik baskı yaratılmaya çalışılacak. Bu durumda dolar kurunun sert bir şekilde yükselmesine sebep olabilir. Şuanda yüksek faiz getirisi nedeniyle kurlarda sakinlik devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 16:29