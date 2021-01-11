Dolandırıcıların Yeni Yöntemine Dikkat!

Koronavirüs pandemisinde milyonlarca vatandaşın zorluk yaşaması, dolandırıcıların aklına yeni yöntemler getirdi. Koronavirüs pandemisi yardımlarını öne süren dolandırıcılar, akıl almaz yeni bir yöntemle insanları dolandırıyor. Birçok vatandaşın yaptığı şikayet üzerine ortaya çıkan yeni dolandırıclık yöntemi, devletin koronavirüs yardımlarını konu alan sahte SMS’ler.

Pandemi nedeniyle geri ödemesiz 3 bin lira!

Bu mesajlara sakın tıklamayın

Dolandırıcılar, ilk olarak bir kurbanın telefonunu ele geçiriyor. Bunun ardından listesindeki herkese pandemi nedeniyle devletin 3000 lira destek verdiği yönünde bir mesaj atıyor. Gönderilen mesajda, devletin geri ödemesiz pandemi desteği için linke tıklayın yazıyor ve SMS’teki bağlantıya tıklayan vatandaşlar, dolandırıcıların ağına düşüyor. E-devlet sitesinin bir sahtesi olan sitede kredi kartı ve e-devlet bilgileri gibi kritik bilgileri giren kişilerin bu bilgileri dolandırıcıların eline düşüyor.

Bu konuda birçok vatandaşın şikayette bulunması üzerine yetkililer durumu inceledi. Tüketici başvuru merkezinden Aydın Ağaoğlu, vatandaşlara böyle durumlarda bağlantılara asla tıklamamalarını ve suç duyurusunda bulunmalarını önerdi. Dolandırıcıların, rehberlerinde güvendikleri insandan gelen SMS’ten ötürü insanları ağına düşürdüğü bu modelde birçok kişi binlerce lira kaybetti.