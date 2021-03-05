Dolandırıcıların Yeni Taktiği Ortaya Çıktı! Vatandaşları Böyle Kandırıyorlar

Geçtiğimiz yıldan beri mücadele ettiğimiz koronavirüs salgını, en çok dolandırıcılara yaradı. Bu sefer koronavirüse yakalanmamak için aşı yaptırmak isteyen insanları hedef alan dolandırıcılara karşı vatandaşlarımıza uyarı geldi.

Dolandırıcıların koronavirüsü kullandıkları yeni taktikleri ortaya çıktı. Dr. Öğretim Üyesi İpek Ada Alver, vatandaşın koronavirüs aşısı olma isteğini fırsata çevirenlerin, yeni dolandırma şekillerini açıkladı. Vatandaşlara “Aşı sıranız geldi” gibi çeşitli mesajların atıldığını ve bu şekilde dolandırılmaya çalışıldığını ifade eden Alver, vatandaşları bu sahtekarlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Kimlerin aşılanmaya başlayacağının Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde açıklandığının altını çizerek vatandaşların SMS ile gelen linklere tıklamamaları gerektiğini ifade etti.

Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İpek Ada Alver, koronavirüs salgını ile mücadelenin en hassas döneminde olduğumuzu söyleyerek, Kovid-19’a karşı yapılan aşı çalışmalarının da yoğunlaştığını hatırlattı. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında aşılama takvimi ve aşılanan kişi sayısı gibi merak edilen tüm bilgilerin paylaşıldığını ve aşı sırasının gelip gelmediğini bu siteden kontrol edilebileceğini belirtti. Aşılama sırası gelmiş olan vatandaşların aşı randevusunu e-nabız, MHRS ve ALO 182 üzerinden aile hekimi ya da hastane seçimi yaparak alabildiğini ifade eden Alver, bu sistemler dışında bir yerden aşı randevusu alınmayacağını vurguladı.

Bu süreci fırsata çeviren dolandırıcıların vatandaşlara ‘aşı sıranız geldi’ ya da ‘aşı takviminde sizi öncelikli sıraya alabiliriz’ gibi çeşitli mesajlar yolladıklarını tespit ettiklerini belirten İpek Ada Alver, kısa mesaj ya da telefon aramalarından gelen bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Dolandırıcıların mesajla gönderdikleri linke tıklayan vatandaşların tüm kişisel veri ve hesaplarını çaldıklarını, bazılarının da telefona virüs bulaştırdığını söyleyerek halkı bu konuda dikkatli olunması için uyardı.

TÜM DÜNYADA AŞI DOLANDIRICILARI ORTAYA ÇIKTI

Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, tüm dünyada da buna benzer vakalar yaşandığını ve benzer yollar izlendiğini açıkladı. Hatta ABD’de 20 dolara aşı kartı satan yasa dışı sitelerin bulunduğunu, eve kargo ile koronavirüs testi gönderildiğini ve Türkiye’dekine benzer olarak “aşı sıranız öne alındı” gibi linkli mesajlar da gönderilerek vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığını ifade etti.