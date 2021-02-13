Doğum günü partisi para cezasıyla sona erdi!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürecinde gece kulüplerinin yanı sıra maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde tekne ve partilerde de eğlence düzenlemek yasak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile gece kulüplerinin faaliyetlerine geçici olarak son verildi. Bu nedenle vatandaşlar tekne ve yatlarda eğlenmeye başladı. Fakat koronavirüsle mücadelede ev dışında maskesiz dolaşmak yasak. İnsanların sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerekiyor. Öte yandan, Türkiye'de uzun bir süredir belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı da uygulanıyor.

Müzik sesinden anladılar

Bu kapsamda İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde güvenlik güçleri, koronavirüsü umursamadan tekne ve yatlarda eğlence düzenleyenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Güvenlik güçleri, geçtiğimiz gün saat 22.00 sularında yani sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde Kuruçeşme'de bulunan bir yattan müzik sesi geldiğini anladı.

Maske ve mesafeyi umursamadılar

Bu nedenle harekete geçen polis ekipleri tarafından söz konusu yata yönelik baskın gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, yatta doğum günü partisi gerçekleştirildiğini tespit etti. Doğum günü partisi düzenleyen kişilerin hem sokağa çıkma yasağına riayet etmedikleri hem de maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, 14 kişiye koronavirüs önlemlerini ihlâl ettikleri gerekçesiyle 45 bin 500 bin TL'lik para cezası kesildi. Para cezasının kesilmesinden sonra yatın boşaltıldığı görüldü. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da doğum günü partisi gerçekleştirilen yatın sahibine gereken yaptırımlar uygulandı. Polis ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürürken, yat ve teknelerde parti düzenlenmesine müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Türkiye'de günlük vaka sayıları 7 binin üstüne çıkmasına rağmen vatandaşların sorumsuzca hareket ederek eğlence düzenlemeleri şaşkınlığa uğratıyor. Koronavirüsle mücadele sürecini riske atmak yerine kalabalık ortamlardan uzak durmak, maske takmak, fiziki mesafeyi mümkünse 2 metreye çıkarmak ve el temizliğine özen göstermek gerekiyor. Mutasyonlu koronavirüsün 30'dan fazla şehre yayıldığı düşünülürse önlemlere çok daha fazla dikkat edilmesi şart. Bu konuda Bilim Kurulu üyelerinin çift maske takılması konusundaki önlemlerine de kulak asılmalı.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 7 bin 763 vaka tespit edilirken, 8 bin 108 kişi iyileşti. Koronavirüs kaynaklı 97 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 667 olarak açıklandı.

Türkiye'de aşılama durumu

Türkiye'de şimdiye dek 3 milyon 683 bin 879 kişi aşılandı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 3 milyon 234 bin 201 olurken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 449 bin 678 oldu. İstanbul 609 bin 740 kişi ile ilk sırada yer alırken, Ankara 333 bin 32 kişi ile ikinci sırada, İzmir ise 245 bin 773 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.