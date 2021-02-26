Doğu Perinçek: MHP'nin Başına Geçmek Şereftir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler geldi. Perinçek katılmış olduğu bir televizyon programında, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli'nin sorusu olan ‘’ Sizi öyle bir çizgide görüyorum ki olurda Bahçeli siyasi bırakırsa MHP'nin başına da geçebilirsiniz çok uygun bir pozisyondasınız’’ sözlerine Doğu Perinçek'ten şaşırtan bir yanıt geldi. Perinçek, ‘’ MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım’’ cevabı geldi.

Haber Global TV de naklen yayınlanan programa konuk olarak alınan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile program içinde tartışmaya başladı.

HDP’nin kapatılmasına ilişkin sert tartışmaya tutulan ikili, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli’nin ‘’ Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP'nin başına geçersiniz çok uygun bir pozisyonunuz var’’ diyerek Doğu Perinçek’e sert çıkıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten, Ateşli’ye cevap gecikmedi. Perinçek, ‘’MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım, ben MHP'nin başına geçmek ile tehdit edilmem MHP bugün vatansever bir parti Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor onun için MHP'nin başına olmak bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü olarak görüyorsunuz bakın hep kendinize ele veriyorsunuz.’’ diyerek hukukçu Gamze Pamuk Ateşli’ye sert çıktı.

Programda ikilinin arasına sık sık gergin dakikalar yaşanırken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Ateşli’nin sözlerine karşılık olarak vermiş olduğu cevap olay oldu.

Sosyal medya gündeminde de yankı uyandırdı. Perinçek'in vermiş olduğu cevap bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından destek alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da Doğu Perinçek’e eleştiri okları yağdı.

HDP üzerine çıkan tartışmada çok konuşulacak bir tartışma yaşandı. Hukukcu Ateşli, ''Terör örgütü ile masaya CHP mi oturdu? '' Sorusunu sordu, Perinçek ise ‘’ CHP'de onu destekledi’’ cevabını verdi. Buna karşılık olarak Ateşli, ‘’ AKP oturdu, o zaman siz CHP'ye terör ile yan yanasınız diyemezsiniz cevabını verdi. Perinçek ise karşılık olarak, ‘’ AK Parti oturduğu zaman onun toplantılarını basan Vatan Partisi anladınız mı? Siz onu destekliyordunuz CHP olarak biz o toplantıları basıyorduk anladınız mı, ben AK Parti değilim? cevabını verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 01:18