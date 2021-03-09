Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi ortaya çıktı!

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Cüceloğlu'nun evinde yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen tahkikat devam ediyor. Prof. Dr. Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından savcılığa sunuldu. Söz konusu raporda, Prof. Dr. Cüceloğlu'nun kesin ölüm sebebi belli oldu. Ünlü psikolog ve yazarın "aort yırtılması" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kamera kayıtlarına bakıldı

Prof. Dr. Cüceloğlu'nun karısı Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıktığını söylediği saat 13.00 ile M.Ç. isimli temizlik personelinin eve geldiğini belirttiği saat 14.00 arasındaki vakitlerde konutun etrafını gösteren güvenlik kameralarına da bakıldı. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin ifadelerle tutarlı olduğu ifade edildi. Bu nedenle kuşku yaratacak herhangi bir durumla karşılaşılmadığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

16 Şubat 2021 tarihinde Prof. Dr. Cüceloğlu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan konutunda ölü bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılmıştı. M.Ç. isimli temizlik personeli, saat 14.00 sularında eve geldiğini ve Prof. Dr. Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü pozisyonda yatar vaziyette gördüğünü söylemişti. Polis ekipleri ile savcı da eve geldikleri zaman Prof. Dr. Cüceloğlu'nu sırtüstü pozisyonda yatar vaziyette ve üstüne çarşaf örtülü biçimde bulduklarını dile getirmişti.

"Kalp ameliyatı oldu"

Prof. Dr. Cüceloğlu'nun gözünün alt kısmında düşmeden kaynaklandığı tahmin edilen bir iz tespit edilmişti. Bunun üzerine Yıldız Cüceloğlu'nun konutu terk ettiğini söylediği saat 13.00 ile temizlik personelinin konuta geldiği saat 14.00 arasında kalan vakitlerde güvenlik kamerası kayıtlarına bakılması talep edilmişti.

Yıldız Cüceloğlu, Prof. Dr. Cüceloğlu'nun iki sene önce kalp ameliyatı olduğunu belirterek, M.Ç. isimli temizlik personeline de güvendiğini ifade etmişti.

Doğan Cüceloğlu kimdir?

1938 senesinde Mersin'de dünyaya gelen Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü tamamladı. Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji alanında doktora eğitimi alan Cüceloğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'nde görev yürüttü. Cüceloğlu, Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak bir yıl boyunca görev yürüttü. İletişim psikolojisi alanında uzman olan Cüceloğlu, California Eyalet Üniversitesi'nde 1980-1996 seneleri arasında çalıştı. Türkiye'de öğretmenlere, iş insanlarına, ebeveynlere ve öğrencilere yönelik 1996 senesinden beri konferans ve seminer veren Cüceloğlu, Türklerin davranış, his ve fikirlerini bilimsel psikoloji terimleri kapsamında değerlendiren kitaplar yazdı. Cüceloğlu'nun Yıldız Cüceloğlu ile evliliğinden bir oğlu var.