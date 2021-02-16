Doğan Cüceloğlu neden öldü? Otopsi Raporu Bekleniyor

Bugün yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte Doğan Cüceloğlu'nun öldüğü kesin olarak onaylandı. Ünlü psikolog ve yazar bugün Beşiktaş'taki evinde ölü olarak bulundu. Cüceloğlu'nun oğlu yurtdışında bulunurken kızı haberi alır almaz babasının evine gitti. Olay yeri inceleme uzmanları ve güvenlik ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yakın zaman önce bir hastanede anjiyo olan Doğan Cüceloğlu'nın ölüm nedeni de belli oldu.

Doğan Cüceloğlu Neden Öldü?

Yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Beşiktaş'ta ki evinde bulunan Doğan Cüceloğlu, ayağının takılması sonucunda yere düşerek kafasını sert bir şekilde zemine çarptı. Yaşanan kaza sonrasında evindeki yardımcısı tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin eve geldiği sırada Cüceloğlu hayatını kaybetmişti. Doğan Cüceloğlu ölüm nedeni düştüğünde kafasına aldığı hasar olarak açıklandı.

Ünlü yazar ölümünden iki saat önce Twitter adresi üzerinden bir podcast paylaşımında bulunmuştu.

Ölümünün ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi birçok ünlü isim taziye dileklerini paylaştılar.

Üç çocuk babası Doğan Cüceloğlu bugüne kadar sayısız kitaba imza atmıştır. Konferans, seminer, televizyon ve yazdığı kitaplarla Türkiye'de birçok kişiye ilham olan Doğan Cüceloğlu bugün aramızdan ayrıldı.