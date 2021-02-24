Doğal Yollarla Saç Düzleştirmenin Püf Noktaları

Bu nedende sizler için doğal yöntemlerle saç düzleştirme yollarını araştırdık.

Doğal Yöntemlerle Nasıl Saç Düzleştirilir?

Saçlarımızın düz görünmesi için her gün düzleştirici, fön veya kimyasallar kullanıyoruz. Bunlarda zamanla saçları çok fazla yıpratıyor ve oldukça kötü görünmelerine sebep oluyor. Bu nedenle doğal yöntemlerle saçlarınıza bakım yaparken hem de düzleşmesini sağlayabilmeniz mümkün.

Saç Düzleştirmede 5 Doğal Yöntem

• Sütlü saç maskesi

Saçlarınızı sadece süt yardımı ile düzleştirmeniz mümkün. Süt saçlarınızı beslemekle kalmaz bir yandan da saçlarınızı pürüzsüz ve düz hacim katar. İçerisindeki vitaminler sayesinde saçlarınızın köklerini besler ve dökülme sorunun önüne geçer.

Süt maskesi nasıl yapılır?

Bir sprey şişesinin içine süt koyun ve saçlarınız sütle iyice ıslanana kadar sütü saçlarınıza sıkın. Yarım saat kadar maske saçınızda kalsın. Daha sonra soğuk suyla yıkayın. Saçlarınızı tararken tarağınıza çok az miktarda parfüm sıkarsanız saçlarınızda süt kokusu kalmayacaktır. Ama parfümü çok sıkmayın, saçlarınızın nemini kaybetmesine sebep olur.

• Süt ve bal maskesi

Bir çay bardağı süte 2 kaşık bal ve bir miktar çilek püresi ekleyin. Bu karışımı saçlarınıza güzelce sürün ve 3-4 saat sonra şampuanınızla yıkayın.

• Yumurta ve zeytinyağı

Bir kaba 2 yumurta kırıp saç uzunluğunuza yetecek kadar zeytinyağı koyduktan sonra iyice karıştırıp, saç diplerinize masaj yaparak bu karışımı sürün. 1 saat sonra yıkayın. Bu karışım saçlarınızı düzleştirmenin yanında parlaklık ve yumuşaklık kazandıracaktır.

• Limon suyu ve Hindistan cevizi sütü

Limon ve Hindistan cevizi sütü karışımı saç düzleştirmede çok etkili bir yöntemdir. Hazırlaması çok basittir, bu iki malzemeyi birbirine karıştırıp krem yoğunluğunda bir karışım hazırlıyorsunuz ve saçlarınıza sürüyorsunuz. Bir kaç dakika kadar bekletip daha sonra ılık suyla yıkıyorsunuz. Haftada iki defa kullanım sonucunda saçlarınızdaki farkı sizlerde göreceksinizdir.

• Pirinç unu ve yumurta

1 yumurtanın beyazı ve 6 yemek kaşığı pirinç ununu bir kapta güzelce karıştırın. Bu karışımı saçlarınıza yedire yedire sürün. Bir saat kadar bekletip ılık suyla yıkayın.



Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 14:56