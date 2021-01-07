DNA Testi Ortaya Çıkardı: Kızının Çocuğunun Babası Çıktı…

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk getirdi. Karpuzlu ilçesinde yaşayan E.K., kızı H.A.’ya cinsel saldırıda bulunması gerekçesiyle tutuklanmış ve hapis cezası istemiyle hakkında bir iddianame hazırlanmıştı. Çiftçilik yapan E.K., beş çocuğundan biri olan Ö.K. evde otururken inekleri sağacağını söyleyip gitmiş ve bir daha geri dönmemişti. Bunun ardından baba, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Kardeşinin, babası tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi

Baba E.K. kızını hamile bırakmış

65 gün sonra birkaç kilometre uzaklıkta bir mahallede ortaya çıkan Ö.K. jandarmaya verdiği ifadede, evli olan ablası H.A.’ya babası tarafından cinsel saldırıda bulunulduğu ve kendisinin de bundan ötürü korktuğunu söyledi. Olayın ardından jandarma, babayı gözaltına aldı. Evli olan H.A. babası tarafından cinsel saldırıya uğradığını doğruladı.

Savcılık iddianamesinde yer alan bilgilere göre 2017 yılının Ağustos ayında yaşanan olayda baba E.K. kızına uyku ilacı vererek cinsel saldırıda bulunmuş ve bunu kimseye söylememesini tembih etmişti. Olayın ardından 6 ay sonra kızı H.A. hamile kalırken, genç kadın bunu çevredekilerden gizlemiş, doğumun ardından da cinsel saldırı devam etmiş.

H.A.’nın, kızının çocuğunun babası olduğu DNA testi ile doğrulanırken, 22 yıl hapis istemiyle yargılanması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 20:53