Diyarbakır’da Kan Davalısını Yolda Görüp Kafasına Sıktı

Diyarbakır’da korkunç bir olay yaşandığı haberi öğrenildi. Gerçekleşen olayın Diyarbakır’da meydana geldiği ifade edilirken bir kişinin ağır yaralandığı bilgisi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Son olarak edinilen bilgilere göre bir kişi kan davalısı ile karşılaştığı zaman kişinin başına sıkmayı tercih etti. Başından vurulan adamın ise ağır yaralı olduğu bilgisi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Başınan vurulan M.T.Ç. kanlar içerisinde olay yerinde yığılırken 40 yaşındaki R.T. ise tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak kaçtı. İşte Diyarbakır’da meydana gelen olay hakkında detaylı bilgiler…

Edinilen bilgilere göre meydana gelen korkunç olay Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gerçekleşti. Nazım Hikmet Caddesi üzerinde tabanca ile kafasından vurulan kişinin vurulma sebebinin ise kan davalı olduğu biri ile karşılaştığı öğrenildi. İddialara göre 40 yaşındaki R.T. yolda aralarında kan davası olan M.T.Ç. ile karşılaştı ve sinirlerine hakim olamadı. Kan davalısını gördüğünde pek mutlu olmayan 40 yaşındaki R.T. yolda sinirlenip Nazım Hikmet Caddesi üzerinde tabanca ile M.T.Ç.’yi kafasından vurup yaraladı. Tabanca ile ateş eden 40 yaşındaki R.T.’nin vurulma anından sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ifade edildi. Diğer taraftan tabanca ile başından vurulan M.T.Ç. ise yaralı olarak bulunduğu yere yığıldı. Çevrede olaya şahit olanlar ise hemen ihbarda bulundu.

Olayı görenler tarafından yapılan ihbar sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaldırım üzerinde kanlar içerisinde yatan M.T.Ç.’ye 112 sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye götürüldü. Hastaneye sevk edilen M.T.Ç., tedavi altına alınırken kafasından tabanca ile vurulup ağır yaralı olduğu ifade edildi. Silah ile başından yaralanan M.T.Ç.’nin hastanede tedavisi sürdürülmekte. Yaralının hayati tehlikesi ise devam ediyor. Bununla birlikte kan davalısını yolda görüp sinirlendiği için tabanca ile onu başından vurup ardından olay yerinden koşarak uzaklaşan 40 yaşındaki R.T.’yi bulmak için ise operasyon başlatıldı. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda olayın kan davası sebebiyle gerçekleştiğinin öğrenilmesinden sonra güvenlik güçleri, hastane etrafına etten duvar örüp güvenlik önlemleri aldı.