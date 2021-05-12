Diyarbakır'da Yürek Burkan Olay! Çöpten Çürük Sebze ve Meyve Topladılar

Diyarbakır'da yaşanan üzücü olayda dün kurulan semt pazarı sonrasında çöpe atılan sebze ve meyveler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından toplandı ve bu görüntüler kayıt altına alındı. İzlenen görüntüler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Recep Yavuz ise bazı yorumlar yaptı ve “Bu utanç 5 maaş alan liyakatsız yöneticilerin utancıdır” denildi. “Bu utanç, lüks arabalar içerisinde pudra şekeri çekenlerin ve ona sahip çıkan yöneticilerin utancıdır ve biz bu utanca ortak olmayacağız” şekilde açıklamalar yapıldı. İşte CHP Bağlar ilçe başkanı Recep Yavuz'un Diyarbakır'da kurulan semt pazarı sonrasında çöpten çürümüş ve bozuk meyve ile sebzeleri toplayan vatandaşlar ile ilgili yapmış olduğu yaptığı yorumlar ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Bağlar ilçesinin Lefkoşa Caddesi'nde dün bir semt pazarı kuruldu ve pazar sonrasında sebze ve meyveler çöpe atıldı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise çöpe atılan sebze ve meyveleri toplayarak kayıt altına alındı. CHP’li Recep Yavuz ise bu görüntülerin Pazartesi günü kurulan semt pazarı ardından yaşandığını belirtti ve tepkilerde bulundu.

İzleyenlerin yüreğini burkan görüntüler ile ilgili CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz önemli konuşmalarda bulunduğu ve halkın çürük sebze ve meyveleri toplamaları ile ilgili açıklamalar yaptı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi sınırlarında kurulmuş olan semt pazarının kapanması sonrasında esnafın çöpe atmış olduğu çürümüş, bozuk ve işe yaramaz meyve ile sebzeleri toplayan annelerimizin görüntüsü yürekleri burkmuştur şeklinde ifadeler kullanıldı. Bizlerin de mübarek olan Ramazan ayında bu görüntüleri izledikten sonra utanç içerisinde olduğumuz ancak utancın bizlere ait olmadığı açıklandı. Bu utanç geçmediğimiz köprülerden ve uçmadığımız havaalanından faturası vatandaşa kesem AKP iktidarının utancıdır şekilde ifadeler kullanıldı. CHP Bağlar ilçe başkanı Recep Yavuz Diyarbakır'da kurulan semt pazarı sonrasında çöpe atılan çürümüş meyveleri toplayan vatandaşlar ile ilgili yapmış olduğu konuşmasını “Bu utanca biz ortak olmayacağız” şeklinde tamamladı.