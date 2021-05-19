Diyarbakır'da şiddetli patlama! 19 Mayıs Diyarbakır patlama sesleri duyuldu

Son Dakika Diyarbakır'da şiddetli patlama! Diyarbakır'da 19 mayıs patlama meydana geldi. diyarbakır patlama sebebi ne? 19 mayıs 2021 çarşamba gecesi Diyarbakır'da patlama oldu. Diyarbakır şiddetli patlama oldu.

Diyarbakır'da patlama meydana geldi!

19 mayıs 2021 çarşamba gecesi Diyarbakır'da patlama meydana geldi. Gece yarısı tüm Diyarbakır'da duyulan patlama sesi nerede meydana geldi. Diyarbakır patlama ölü ve yaralı var mı? Diyarbakır patlaması kim üstlendi!

Diyarbakır'da patlama seslerinin sebebi ne?

19 mayıs çarşamba gecesi Diyarbakır'da meydana gelen patlama sesi için 8. ana jet üstü yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.

Diyarbakır'da meydana gelen patlama şehit ve yaralı var mı henüz bilinmiyor.

19 mayıs Diyarbakır patlamayı PKK mı yaptı henüz bilinmiyor.