Diyanet Vakfı'nın Esnaftan Ödenemeyen Kiraları Faiziyle İstemesi Tepki Çekti

Salgın sebebiyle kapalı kaldığı için kirasını ödemekte zorlanan esnaftan Diyanet Vakfı'nın avukatlık ücreti talep etmesi tepki ile karşılandı. Esnaf ise bu olay karşısında Diyanet Vakfı'nın din ile bir ilgisi kalmadığını ve sömürü düzenlendiğini belirtti. Bingöl'de meydana gelen olayda salgın sebebi ile kirasını ödeyemeyen kiracıyı esnafına icraya veren Türkiye Diyanet Vakfı, daha sonra esnaftan avukatlık ücreti istedi ve bu Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu isteği tepki ile karşılandı. Konu ile ilgili olarak vakıfta 3 tane kiralık dükkanı bulunan Muammer Sontepe bazı açıklamalarda bulundu ve vakıftan 3 tane dükkan kiraladığını, vakfın ise bu 3 dükkanı ayrı ayrı icraya verip ayrı ayrı avukatlık ücreti talep ettiğini söyledi. Bunun yanı sıra, kiraları geciktiği için faiziyle istediğini belirten Sontepe “Faiz haram değil mi?” şeklinde bir soru sordu. Zorlu geçen pandemi sürecinde ise en büyük kötülüğün Diyanet Vakfı tarafından yapıldığı hakkında bazı yorumlar gerçekleşti.

Bingöl'ün merkezinde yaşanan olayda Türkiye Diyanet Vakfı, kiracısı olan esnaftan salgın döneminde kiralarını ödeyememeleri sebebi ile Vakıf tarafından icraya verilerek tepki çekti. Bunun yanı sıra Vakıf geciken kiraları faizi ile istemesi ile birlikte 2-3 dükkanı olan esnaftan da ayrı ayrı avukatlık ücreti talebinde bulundu. Salgın sebebiyle kirasını ödeyemediği için Diyanet Vakfı'nın icraya verdiği esnaf Muammer Sontepe bazı açıklamalarda bulundu ve dükkanlarının kapalı olmasını istemediklerini ve bu şartlarda Diyanet Vakfı’nın yapmış olduklarının kendilerine yapılan en büyük kötülük olduğunu ifade etti. Diyanet Vakfı'nın kendilerine destek olmaları gerekirken köstek olduğunu söyleyen 3 dükkan sahibi Muammer Sontepe, esnafın bu süreç boyunca sahipsiz kaldıklarını, dükkanlarının atılma korkusu yaşadıklarını söyledi. Bunun yanı sıra Diyanet Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı sesimize kulak versin şeklinde de yorumlarda bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 19:22