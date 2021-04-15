Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınladı! Diyanet Aile Çalışmaları Kitapçığı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Diyanet Aile Çalışmaları” adı verilen ve başkanlığın aileye yönelik olan faaliyetlerinin anlatıldığı kitapçığı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Ali Erbaş sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımından aile kurumunun sağlıklı ve sağlam olmasının Türk milletinin gücüne güç katacağını, bunun yanı sıra aileye yönelik çalışmalar yapmanın herkesin görevi olduğunu anlatan bir paylaşım yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın aileye yönelik faaliyetlerinin yer aldığı kitapçığı “Diyanet Aile Çalışmaları” ismi ile yayınladı ve bu kitapçığı Türk milletinin istifadesine sunduğunu bildirdi. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, paylaşmış olduğu kitapçığa linki de ekledim.

Erbaş'ın yapmış olduğu paylaşımda aile ve dini rehberlik merkezlerinde sahih ahlaki ve dini bilgilere sahip, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş, aynı zamanda aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, sağlıklı bir aile yapısının oluşturulup korunmasına katkı sağlama amacı ile hizmet verildiği ifade edildi.

Yayınlanan kitapçıkta toplumun ilgi ve korunmaya muhtaç kesimleri için manevi destek hizmetinin de sunulduğu açıklandı. İl ve ilçe müftülükler bünyesinde rehberlik birimleri ve manevi danışmanlık olan büro ve merkezlerde kamuoyundan gelen fetva ağırlıklı olan soruların yanıtlandığı, aile temasında toplumsal farkındalık yaratmak amacı ile kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak kültürel ve sosyal içerikli faaliyetlerin yürütüldüğü ve bölgesel olan sorunların da çözümüne yönelik olan projelerin de üretildiği bilgisi verildi.

Kitapçıkta bölgesel problemlerin çözümüne yönelik uygulanan bazı projelerin de yer aldığı, kadın ve çocuklar olmak üzere ailede bulunan tüm bireylere yönelik ihmal, istismar, şiddet, çocuk yaşta evlilikler, sosyal medya bağımlılığı, intihar ve namus cinayetleri ile mücadele çalışmaları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Sosyal hizmet kurumlarında yürütülen çalışmalar ile ailelere yönelik düzenlenmiş olan eğitimler, kız çocukların okula gitmesi ve çocuk işçiliği ile mücadele projesi kapsamında yapılan faaliyetlere de yer verildi.