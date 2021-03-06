Diyanet İşleri Başkanı korona pozitif çıktı!

Koronavirüs tüm Türkiye'yi sarmaya devam ediyor. Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş da koronavirüse yakalandı. Prof. Dr. Erbaş'a uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Prof. Dr. Erbaş, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. Dün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını kaydeden Prof. Dr. Erbaş, genel durumunun iyi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Erbaş, dinlenme sürecinde olduğunu duyurdu.

Koronavirüsü hafif şekilde atlatmayı umut ettiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, herkesin dualarını beklediğini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, kendisine geçmiş olsun dileklerini sunan kişilere de teşekkür ederek, bütün koronavirüs hastalarına Allah'tan şifa diledi.

Prof. Dr. Erbaş'ın, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ankara'da gerçekleştirilen cenaze törenine de bu nedenle katılım gösteremediği öğrenildi.

Prof. Dr. Erbaş, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık personelinin şehit sayılıp sayılmayacağına yönelik bir soruya yanıt vermişti. Peygamberliğin ardından en büyük mertebenin şehitlik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erbaş, namus, bayrak ve vatan adına canını feda eden polis ve askerlerin hakiki şehit olarak değerlendirildiğini söylemişti. Prof. Dr. Erbaş, hükmi şehitlik diye bir kavramın da olduğunu belirterek, salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin, denizde boğulanların, sel, yangın veya deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin hükmen şehit olarak değerlendirildiğini ifade etmişti. Hadis-i Şerif'te bunların bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Erbaş, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık personelinin de şehitlik mertebesine erişmesini umut ettiğini söylemişti.

Prof. Dr. Erbaş, koronavirüs gibi musibetler karşısında önlem, tevekkül ve dua olmak üzere 3 temel ilkenin benimsenmesi gerektiğini ifade etmişti. Koronavirüsü bir imtihan olarak değerlendiren Prof. Dr. Erbaş, söz konusu imtihanın sabırla ve dayanıklılıkla kazanılması ve musibetin hayra dönüştürülmesi gerektiğini dile getirmişti.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 11 bin 302 bin vaka tespit edildi. 7 bin 711 kişi ise iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısının da 698 olduğu bildirildi.