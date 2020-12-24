DİSK'ten Asgari Ücret İçin Talep Geldi

Yeni yılda asgari ücret alarak çalışan vatandaşlar, asgari ücret için belirlenecek miktarı heyecan içinde bekliyor. Asgari ücret ile çalışanlar bu konunun sıkı takipçisi olmuş durumda, ücret belirlenmesinde sona yaklaşıldığı şu günlerde herkesi bir merak sardı, asgari ücret üzerinden baz alınarak belirlenmekte olan diğer ücretler içinde bir merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu asgari olarak tanımlanan bu ücret çalışanlara verilebilecek minimum maaş olarak tanımlanır verilen bu miktarının amacı bireyin hayati ihtiyaçlarını rahat ve kolay bir şekilde karşılanması için baz alınarak asgari ücretin ne kadar olacağı konusuna karar veriliyor. Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye'nin gündeminde olan bu konu 7 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2021 yılına bir hafta kala çalışmalar hızlandı, bu yönde yetkililer yoğun bir hazırlık yapıyorlar. DİSK ise konuya dair açıklamalarda bulundu. DİSK yeni yılda asgari ücret önerisi ne oldu?

Milyonlarca işçinin ve işverenin merak içinde haftalardır beklediği asgari ücret görüşmelerinde sona doğru yaklaşırken DİSK'ten konuya ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Genel Başkanı olan Arzu Çerkezoğlu isteklerde bulundu, Çerkezoğlu, asgari ücretin tamamiyle vergi dışı bırakılarak hesaplanmasını istedi ve şu açıklamalarda bulundu:

Asgari Ücret Talebini Yineledi

Çerkezoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Asgari ücret yalnızca asgari ücret ile çalışanların değil, bu ülkede emeği ile geçinen kişilerin çalışma ve yaşam şartlarını belirleyen temel bir ölçüt olduğuna değindi ve sözlerine devam etti, asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirleyici konumda bulunmakta olan hükümetten ve işverenlerden, asgari ücretin uluslararası standartlara uygun bir biçimde olmasını ve işçinin ailesinin de asgari ücret belirlenirken hesaba katarak belirlenmesini ve asgari ücretin tamamiyle vergi dışı bırakılmış olduğu bir halde hesaplanmasını talep ettiklerini ifade etti. Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 3 bin 800 TL asgari ücret talebini tekrarladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 14:22