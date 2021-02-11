Dışişleri: Yargı süreçleri hakkında Türk mahkemelerine emir veremezsiniz!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, tutukluluk hali süren Osman Kavala konusunda AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararlarına uyulması için çağrıda bulunmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu çağrıya sert tepki geldi.

"Hukuk devleti ilkesiyle örtüşmüyor"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Price tarafından kullanılan ifadelerin hukuk devleti ilkesi ile örtüşmediğine dikkat çekilerek, bağımsız mahkemeler tarafından Kavala'ya ilişkin yargı süreçlerinin devam ettiğini ve söz konusu süreçlere herkes tarafından saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

"Gerekli bilgileri veriyoruz"

AİHM'in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından Kavala'ya ilişkin verilen kararın Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin düzenlediği toplantıda takip edildiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin bu konuda gereken bilgileri verdiği kaydedildi.

"FETÖ elebaşını iade etmemek için bahane buluyorsunuz"

Açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi hususunda ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) sürekli hukuki süreçleri bahane olarak sunduğuna dikkat çekilerek, böyle bir durumda Türkiye'deki hukuki süreçlere müdahalede bulunma çabasının çelişkili bir tutum olduğu belirtildi.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğu vurgulanan açıklamada, yargı süreçlerine ilişkin Türk mahkemelerine hiçbir şekilde emir verilemeyeceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

- Kavala ile Barkey'in Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe teşebbüsüne ilişkin yargılandığı davanın son duruşması geçtiğimiz günlerde görülmüştü. İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, "askerî casusluk veya siyasi casusluk yaptığı" ve "Anayasa'yı ihlâl ettiği" gerekçesiyle yargılanan Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine yönelik bir karar almıştı.

- Karara tepki gösteren Kavala, Gezi Davası'ndan beraat edilmesinin hemen ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsüne destek verdiği gerekçesiyle yeniden tutuklandığını anımsatmış, kendisine yöneltilen suçlamalara herhangi bir dayanak bulunamaması nedeniyle hakkında kurgusal suçlamalarda bulunulduğunu söylemişti. Kavala, tutukluluk halinin devamına karar verildiğini çünkü suçlu olduğuna ilişkin yaratılan algının canlılığını devam ettirmesinin amaçlandığını ifade etmişti.

- ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, yine hadsiz bir açıklamada bulunmuştu. Price, Kavala hakkında yapılan suçlamalar, Kavala'nın süren tutukluluğu, duruşmaların görülmesinde yalanan gecikmeler ve davaların birleştirilmesinin demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etmişti. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından verilen karara Türkiye'nin uyması için çağrıda bulunan Price, söz konusu davaya hızlı ve adaletli bir şekilde çözüm bulunması gerektiğini belirtmişti. Price, Barkey'e yönelik suçlamaların hiçbir dayanağa sahip olmadığını kaydederek, söz konusu akademisyene ilişkin davanın da derhal sonuçlanmasını istemişti.

Blinken ile görüşme yapılabilir

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Amerikan mevkidaşı Blinken ile ilerleyen günlerde görüşmede bulunabileceği ifade edildi. Biden yönetimi şu ana kadar Türkiye ile herhangi bir şekilde üst düzey temasta bulunmadı.