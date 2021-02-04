Dışişleri: Türkiye'nin içişlerine müdahalede bulunmak haddinize değil!

Son günlerde yaşanan Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve AB (Avrupa Birliği) tarafından kınama mesajları yayınlanmıştı. Dışişleri Bakanlığından söz konusu mesajlara sert tepki geldi.

"Güvenlik güçleri sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürecek"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de düşünce özgürlüğü, gösteri yürüyüşü ve toplantı hakkının anayasal güvence altında olduğuna dikkat çekilerek, şimdiye dek tüm olaylarda olduğu gibi bundan sonra da güvenlik güçlerinin kendilerine yasalar tarafından verilen yetkiler doğrultusunda sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeyi sürdüreceği kaydedildi.

"Terör örgütü mensupları protestolara sızma girişiminde bulundu"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan kişiler ve terör örgütü mensubu olan kişilerin protestolara yönelik kışkırtma ve sızma teşebbüsünde bulundukları belirtilen açıklamada, hukuk dışı eylemlerin protesto hakkını aştığı, bu nedenle yasalar kapsamında söz konusu eylemlere karşı gereken tedbirlerin alındığı ifade edildi. Açıklamada, hukuk dışı yöntemlere başvuran kişileri kışkırtmaya ve gayrimeşru faaliyetleri teşvik etmeye yönelik dil kullananlara uyarıda bulunularak, kendilerini "gelişmiş demokrasi" olarak nitelendiren birçok ülkede hükümetlere karşı en ufak bir tepkiye karşı bile güvenlik güçleri tarafından sivillere yönelik orantısız şiddet uygulandığı hatırlatıldı.

"Siz önce kendinize bakın"

Bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmeleri ve Türkiye'nin bu gelişmelere karşı hukuk kapsamında verdiği mücadeleyi yok sayarak Türkiye'ye hukuk ve demokrasi dersi vermeye çalışanların öncelikle kendilerine bakmaları gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin içişlerine müdahalede bulunmaya çalışmanın hiçbir ülkenin haddine olmadığı belirtildi.

"Terör örgütleriyle mücadeleye devam edilecek"

Açıklamada, Türkiye'nin temel hak ve hürriyetlere sahip çıkmak amacıyla reform hamlelerinde bulunduğu ifade edilerek, bunun yanı sıra Türkiye'nin terör örgütleriyle ve terör örgütleriyle bağlantılı olan çevrelerle mücadeleye devam edeceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'ne karşı düzenlenen "barışçıl" protestoları sıkı bir şekilde takip ettiklerini belirterek, nefret söylemlerini ciddi bir biçimde kınadıklarını dile getirmişti. Price, düşünce özgürlüğünün demokrasinin kritik bir parçası olduğuna dikkat çekmişti. Öğrencilerin ve protestocuların gözaltına alınması nedeniyle endişelendiklerini ifade eden Price, cinsel azınlıklara yönelik ayrımcı söylemleri kınadıklarını kaydetmişti. Price, insan haklarının korunmasına önem verdikleri ileri sürerek, temel hak ve hürriyetler için mücadele edenlerin yanında olduklarına dikkat çekmişti.

BM (Birleşmiş Milletler), "barışçıl" protestolara katılım gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınanların hemen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, güvenlik güçlerinin "orantısız" şiddetten vazgeçmesi için çağrıda bulunmuştu. BM (Birleşmiş Milletler) tarafından yapılan açıklamada, siyasilerin LGBT bireylere karşı nefreti körükleyen "transfobik ve homofobik söylemlerinin" kınandığı ifade edilmişti.

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu yetkilileri, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle endişelendiklerini dile getirmişlerdi. Gösteri yürüyüşü ve toplantı hakkına yasak getirmenin endişe verici olduğunu belirten yetkililer, bu durumun Türkiye'nin reform yapılacağına dair beyanlarına da ters düştüğünü söylemişlerdi.