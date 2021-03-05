Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Yıkıcı faaliyetlerini gizlemek için...

Türkiye gündemiyle toplanan Arap Birliği Konseyi'nde Türkiye tarafından Arap ülkelerinden bazılarının iç işlerine müdahalede bulunulduğu ifade edilmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan bunun üzerine Arap Ligi'ne sert tepki geldi.

"Kabul etmiyoruz"

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 3 Mart 2021'de Arap Birliği Konseyi'nin toplantı gerçekleştirdiği hatırlatılarak, söz konusu toplantıda Türkiye'ye yönelik dayanağı olmayan kararların hiçbirinin kabul edilmediği belirtildi.

"Karşılığı yok"

Arap Ligi'nde yer alan ülkelerden bazılarının kendi yıkıcı faaliyetlerini gizlemek için Türkiye'ye karşı suçlamalara devam ettiği belirtilen açıklamada, bunun dost olarak nitelendirilen Arap halkları arasında herhangi bir şekilde karşılığı olmadığı ve Arap Ligi mensuplarının da bunun farkında olduğu kaydedildi.

"Türkiye istikrar için en çok çabalayan ülke"

Açıklamada, Arap Ligi mensubu ülkeler arasındaki müzakerelerin şeffaf bir şekilde yürütülmediğine dikkat çekilerek, farklı kesimler tarafından empoze edilmesi neticesinde bu tarz kararların alındığı ifade edildi. Arap Ligi mensubu ülkelerden bazıları tarafından söz konusu kararlara tepki gösterildiği ya da şerh konulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin hem bölgesel anlamda hem de küresel anlamda barış, huzur, istikrar ve güvenliğin sağlanması için en çok çabalayan ülke olduğu kaydedildi.

"Arap ülkelerinin toprak bütünlüğü önceliğimiz"

Açıklamada, Arap ülkelerinin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine ve siyasi birliğinin sağlanmasına Türkiye tarafından öncelik verildiği belirtilerek, Arap Ligi'nin gerçek dışı iddialarla Türkiye'ye saldırmak yerine halkın refah ve huzuruna önem vermesi ve bölgesel anlamda istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olması gerektiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Arap Birliği Konseyi, "Türkiye tarafından Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalede bulunulması" ve "Arap ülkeleri ile İran arasında yaşanan kriz" gündemiyle bir araya gelmişti. Söz konusu konsey, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin liderliğinde toplantı düzenlemişti. Toplantıda, Türkiye'nin Arap ülkelerinden bazılarının iç işlerine müdahalede bulunduğunu ileri sürülmüştü.

Toplantıya Arap Birliği Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Irak ve Mısır katılmıştı. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda, Türkiye tarafından düzenlenen operasyonların Irak'ın egemenliğine aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Mısır’ın Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama-çıkarma çalışmaları için ilan ettiği ruhsat sahalarında Türk kıta sahanlığının sınırlarını dikkate alması ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Türkiye ile Mısır arasında bir anlaşma imzalanabileceğini söylemesi üzerine iki ülke arasında iş birliği sağlanabileceği ileri sürülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 14:12