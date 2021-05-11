Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Görüştü! İsrail Saldırıları Değerlendirildi

Kudüs'te yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bölgesel meseleler, diplomatik kaynaklar ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan ziyareti devam etti ve Ürdün ile Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bazı telefon görüşmeleri gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşları ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile İsrail'in saldırganlığına karşı atılacak olan adımlar değerlendirildi.

Bakan Çavuşoğlu, dün de İsrail tarafından zülme uğrayan Filistinliler hakkında Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ve Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de telefon üzerinden görüşmeler gerçekleştirmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu Kimdir?

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 tarihinde dünyaya gelmiştir. Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler köyünde doğan Türk siyasetçi, diplomat, iş adamı ve mevcut Türkiye Dışişleri Bakanı’nın aslen Yörük olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Özel H. Emin Paşa Lisesi'nden birincilik ile mezun olan Çavuşoğlu, 1988 senesinde ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümünü bitirmiştir.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra burs alarak ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne giren Bakan Çavuşoğlu, 1991 senesinde “ekonomi” dalında master derecesi almış ve aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) de kurucu üyesi olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun , 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Antalya milletvekili olarak seçildiği bilgisi öğrenilmiştir.