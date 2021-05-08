Dışişleri Bakanı Açıkladı! Kudüs'teki Şiddet Olaylarından Endişe Duyuyoruz

Yaşanılan Kudüs'teki şiddet olayları ile ilgili olarak İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, endişe içinde olduklarını ifade etti. Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinlilere yönelik şiddet kullanılmasına ilişkin bazı açıklamalar yapıldı. Kudüs'te meydana gelen son şiddet olayları sebebiyle endişe duyulduğu belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından açık bir şekilde aktarılan endişeleri paylaşıyorum.” şeklinde ifadeler kullanan İsrail Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili olan açıklamasını da sundu. İsveç Dışişleri Bakanı tarafından Twitter sosyal medya hesabına yapılan açıklama ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın ve konu ile ilgili olarak konuştukları haberimizin devamında yer almaktadır. İşte İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'da ve Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinlilere yönelik şiddet kullanımına ilişkin yapılan en güncel açıklamalar ve konu hakkında merak edilenler…

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD Şeyh Cerrah ve harem-i Şerif bölgesi dahil olmak üzere Kudüs'te tarafların karşı karşıya geldiğini ve fazla sayıda kişinin yaralanması ile sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişeli olduklarını belirtildi. Yapılan açıklamada şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgu yapıldı ve özellikle Ramazan'ın son günlerinee girilirken bu şekilde kan dökülmesine rahatsız edici olduğu konusuna değinildi. Mukabil Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılar ve Cuma günü İsrail askerlerine yapılan saldırılar da dahildir şeklinde ifadeler kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı, onları kesin bir şekilde kınadıklarını açıklığa kavuşturdu.

Açıklama Filistin Kızılayı tarafından yapıldı ve dün akşam İsrail güçlerinin işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Eskişehir Bölgesi'nin Şam kapısı ile Şeyh el Cerrah Mahallesi'nde bulunan Filistinlilere yönelik saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İran'ın 205 Filistinli arasından 88’nin ise Kudüs'te bulunan hastanelere kaldırıldı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 22:34