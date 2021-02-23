Diş Hekimi Koltuğunda Doğurdu! Oysaki Mide Ağrısı İçin Hastaneye Kaldırılmıştı

İlginç olay bu sefer Hollanda’da meydana geldi. Polis ekipleri tarafından mide ağrısı çektiği için sağlık kuruluşuna götürülen kadın hayatının şokunu yaşadı! Üstelik sadece kadın değil hem doktorlar hem de polis ekipleri tarafından da şaşırtıcı olaya tanık olundu! İşte haberin detayları;

Akıllara durgunluk veren olay bu sefer Hollanda’da gerçekleşti! 23 yaşında olan kadın birden doğum yaptı! Başına gelen olaylar ise filmleri aratmayacak türden!

BİSİKLETTEN DÜŞTÜ AĞRISI BAŞLADI

23 yaşındaki kadın bisiklet sürerken düştükten sonra ağrısı başladı. Her şeyden bir haber olan kadın düşüşün etkisiyle mide ağrısı çektiğini düşündü. Fakat aslında çektiği doğum sancısıydı!

POLİSLER FARK ETTİ

Bisikletten düşen ve mide ağrısı çektiğini sanan kadının ise etraftaki polisler şans eseri olarak fark etti.

Polisler kadının ağrıları sonucu en yakın sağlık kuruluşuna kontrol için götürmek istediler. Yakınlardaki sağlık kuruluşuna gidince ise gerçek ortaya çıktı!

DİŞ HEKİMİ KOLTUĞUNDA DOĞUM

23 yaşındaki genç kadının başına gelen olay Hollanda’nın Velp kasabasında meydana geldi.

Jessica bisikletten düştükten sonra ağrı çekmeye başladı. Çektiği ağrısının ise mide ağrısı olduğunu sandı. Jessica’nın kıvrandığını gören polis ekipleri ise geç kadına yardım ederek en yakındaki sağlık kuruluşu olan bir diş hekimi muayenesine götürdü.

Durumu daha da kötüleşen ve ağrıları artan kadının ise doğum sancısı çektiği ortaya çıktı! Muayene koltuğunda diş doktorların gözetimi altında doğum yaptırılan kadının bebeği ise sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDU

23 yaşındaki genç kadın ise hamile olduğunu bilmediğini açıkladı. Düzenli olarak regl olduğunu ve hiçbir hamilelik belirtisi göstermediğini dile getiren genç kadın şaşkınlık içinde olduğunu açıkladı.

Midesindeki acının bile düşme kaynaklı oluştuğunu düşündüğünü anlatan kadın şaşkınlığını gizleyemedi.

2 çocuk annesi Jessica ise üçüncü çocuğunu sağlık bir şekilde kucağına almayı başardı.