Dış basın, HDP'ye kapatma davasını böyle gördü!

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) dava açıldı. Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede, HDP (Halkların Demokratik Partisi) üyelerinin hem açıklamalarıyla hem de hareketleriyle devlet ile milletin bütünlüğünü yok etmeyi hedeflediği kaydedildi. Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de dün düşürüldü. Gergerlioğlu, söz konusu kararın "hukuk dışı" olduğunu ileri sürerek, Türkiye'de yapılan hukuk dışı eylemleri, ihlâlleri ve çıplak aramaları gün yüzüne çıkardığını söyledi. PKK terör örgütü ile FETÖ'nün propagandasını yaptığı bilinen Gergerlioğlu, mutlaka geri döneceğini ifade etti. Dış basın tarafından bu konuya geniş bir şekilde yer verildi.

France 24

France 24, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile terör örgütleri arasındaki ilişkiyi yok saydı. Söz konusu internet sitesi, HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yönelik kapatma davasını "siyasi darbe" olarak gördü. İnternet sitesinde yer alan haberde, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olarak nitelendirildiği ama söz konusu siyasi partinin bu durumu hiçbir şekilde kabul etmediği aktarıldı.

BBC

BBC'de yer alan haberde, Türk savcının AYM'den (Anayasa Mahkemesi) muhalefet partisine yasak getirilmesini talep ettiği belirtildi.

Son dönemde çok sayıda HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekili hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen haberde, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve AB (Avrupa Birliği) dâhil olmak üzere PKK terör örgütünün Batı tarafından "terör örgütü" olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

Associated Press

Associated Press, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve söz konusu partiye yönelik kapatma davasının açıldığını duyurdu. Söz konusu haber ajansı, Gergerlioğlu'nun terör örgütünün propagandasını gerçekleştirmekle suçlandığını aktardı.

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması amacıyla savcı tarafından Türkiye'nin en yüksek mahkemesi olan AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) dava açıldığını belirten haber ajansı, söz konusu siyasi partinin PKK terör örgütüyle beraber Türkiye'nin bütünlüğünü ortadan kaldırmakla suçlandığı ifade edildi.

Bloomberg

Bloomberg, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından söz konusu partiye yönelik kapatma davasının açıldığını bildirdi.

Bloomberg'de yer alan haberde, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) 2 sene önce düzenlenen yerel seçimlerde CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) hem İstanbul'u hem de Ankara'yı kazanmasına yardım ettiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 11:23