Din adamından ilginç açıklama: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz!

Koronavirüs nedeniyle 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği İran, bilindiği üzere Rusya'da üretilen Sputnik V isimli aşıyı satın almıştı. Söz konusu ülke, yarın itibarıyla aşılama programına başlayacak. İran'da da birçok ülkede olduğu gibi ilk olarak sağlık personeline koronavirüs aşısı yapılacak.

"Eşcinsel oldular"

İran'da aşılama süreci için harekete geçilirken, İranlı din adamı Tabrizian'dan oldukça tuhaf bir açıklama geldi. Akıl tutulması yaşadığı fark edilen Tabrizian, koronavirüs aşısı yaptıran insanların eşcinsel olduklarını öne sürdü. Telegram hesabından paylaşımda bulunan Tabrizian, aşılanan kişilerin yanlarına gidilmemesi gerektiğini çünkü onların eşcinsel olduğunu iddia etti. Tabrizian'ın Telegram'da 210 bine yakın takipçisi olduğu fark edildi.

Kitap yakmıştı

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Tabrizian her zaman Batı tıbbına karşıt görüşlere sahip olmuştu. Geçen sene Harrison's Manual of Medicine isimli kitabı yakan Tabrizian, İslam tıbbının böyle kitapları geçersiz kıldığını ileri sürmüştü.

İran'dan baskı yüzünden kaçan Sheina Vojoudi isimli bir muhalif, diğer din adamları gibi Tabrizian'ın da tüm eksiklikleri cinselliğe bağladıklarını söyledi. Vojoudi, İran'da bulunan din adamlarının bilgi ve insanlıktan yoksun olduklarını ifade etti. Vojoudi, rejim liderleri ile diğer yetkililerin Pfizer/BioNTech aşısı olduklarını kaydederek, Tabrizian'ın bu açıklamayla insanları aşı olmaktan korkutmaya çalıştığını söyledi. LGBT hakları savunucusu Peter Tatchell, Tabrizian'ın bilimsel cehalet ile homofobiye karşı acımasız bir çağrıyı birleştirdiğini kaydetti. Tatchell, herhangi bir kanıt olmadan Tabrizian'ın hem aşılama programını hem de LGBT bireyleri şeytan gibi gösterdiğini dile getirdi. Tabrizian'ın insanları aşı yaptırmamaya teşvik ettiğini aktaran Tatchell, bu şekilde koronavirüsle mücadele sürecini baltaladığını ve insanların hayatlarını riske attığını belirtti. Tatchell, LGBT bireylerin yine günah keçisi yapıldığını ifade ederek, teolojik önyargıların bilimsel bilginin önüne konduğunu dile getirdi.

Eşcinselleri idam ediyorlar

İran'da 1979 senesindeki İslam devriminden beri 4 bin ile 6 bin arasında gey ve lezbiyenin idam edildiği biliniyor. İran Dışişleri Bakanı, eşcinsellerin idam edildiğini doğruladı. Zarif, toplumun ahlâki ilkelere sahip olduğunu ve söz konusu ilkelere göre yaşadıklarını dile getirdi. Zarif, bunların genel olarak insan davranışlarına dair ahlaki ilkeler olduğunu söyledi.

İran'da aşı faaliyetleri sürüyor

İran'da koronavirüse karşı aşı faaliyetleri sürüyor. Razi Cov Pars isimli aşı, bugün insanlar üstünde ilk kez test edilecek. Söz konusu test aşamasında 100 kişi gönüllü olacak. COVIRAN Bereket isimli yerli aşısını ilk kez Aralık 2020'de insan üstünde deneyen İran, bu denemede başarılı neticelere ulaşıldığını duyurmuştu.

İran'da koronavirüs bilançosu

İran'da şu ana kadar 1 milyon 466 bin 435 vaka tespit edilirken, 1 milyon 253 bin 554 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede koronavirüs kaynaklı 58 bin 469 can kaybı gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 12:54