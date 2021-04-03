Dilan Çıtak Saldırıya Uğradı! İbrahim Tatlıses Kızına Destek Verdi

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Nişantaşı’nda bulunan mekanında iki gün önce saldırıya uğramıştı. Çıtak, muhabirler dışarıda beklediği için yanlarına gidip kısa bir ropörtaj verdi. Muhabirlerin beklemesini istemediği için kısa bir açıklamada bulunan Dilan Çıtak, Nişantası’nda mekanında iken saldırıya uğradıklarını ve çalışanının hastanede olduğunu söyledi. İçeride randevu olmadığını belirten çalışanın kafasına parfüm şişesi ile saldırıp ciddi hasarlar bıraktıklarını belirten Çıtak, aklının hastanede olduğunu ve darp edilen çalışanını düşündüğünü açıkladı. Nişantaşı’nda gerçekleşen saldırının hem kadınlar hem de erkekler tarafından yapıldığını söyleyen Dilan Çıtak, kötü bir olay yaşadık dedi. Muhabirlere kısa ropörtaj veren Dilan Çıtak’ın kıyafeti üzerinde bulunan lekelerde yaşanan arbedeyi açıklarken Çıtak, kafasından yaralanan çalışanını düşündüğünü belirtti ve muhabirlere teşekkür edip konuşmasını tamamladı.

Nişantaşı’nda bulunan mekanda yaşanan saldırı olay sonrasında İbrahim Tatlıses de kızına destekte bulundu ve adalete inandığını söyledi. Usta isim İbrahim Tatlıses, mekanında saldırıya uğrayan kızı Dilan Çıtak’a destek mesajları verdi ve onun yanında olduğunu dile getirdi. Yaşanan korkunç olayda parfüm şişesi ile saldırılıp kafasından yaralanan çalışanın ve kendi kızının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, kızının ve Nişantaşı’ndaki mekanda bulunan çalışanların başına gelenlerden dolayı üzgün olduğunu açıkladı.

Kızı Dilan Çıtak’ın İstanbul Nişantaşı’nda bulunan güzellik merkezinde meydana gelen saldırı olayı ile ilgili baba İbrahim Tatlıses destekte bulundu. Yaşanan dehşet verici olayda yara almayan kızı ve parfüm şişesi ile kafasından yaralanan güzellik merkezi çalışanının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, kızı Dilan Çıtak ve çalışanının başına gelen talihsiz olay nedeni ile oldukça üzgün olduğunu ifade etti. Bugün benim kızımın başına gelen yarın bir başkasına da gelebilir sözleri ile dikkat çeken sanatçı, adalet yerini bulacaktır dedi.