Dikiz aynasına CD asmak radardan koruyor mu?

Eskiden beri süregelen yaygın bir inanç yüzünden sürücüler, araçlarının dikiz aynasına CD asarak radardan kurtulmaya çalışıyor. Radara yakalanmamak için kullanılan yöntemlerden biri de plakayı saç spreyiyle boyamak. Bu tip uygulamaların gerçekten de işe yarayıp yaramadığına yanıt Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan'dan geldi. Çalhan, yüksek hassasiyetli kameralar sayesinde araç kullanırken telefonla konuşanların, hız limitini aşanların, emniyet kemeri takmayanların ve şerit ihlali yapanların tespit edildiğini kaydetti.

Hız sınırlarını aşan bazı sürücülerin çeşitli yöntemler kullandığını kaydeden Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, dikiz aynasına CD asmanın ve plakayı saç spreyiyle boyamanın bu yöntemlerden olduğunu belirtti. Bu yöntemlerin hiçbirinin işe yaramadığını söyleyen Çalhan, radarı görünce frene basmanın da çözüm olmadığını vurguladı. Bu yaygın yöntemlerin doğru olarak bilinen yanlışlar olduğunu aktaran Çalhan, radardan kurtulmanın tek yolunun hız limitlerine uymak olduğunu kaydetti. Kameraların aracın hızını kilometrelerce uzaktan zaten tespit ettiğini belirten Çalhan, radarı görünce frene basmanın boşa çaba olduğunu vurguladı.

"Psikolojik olarak frene basıyoruz ama..."



Motosiklet sürücüsü Osman Nalbantoğlu ise radar aracını görünce çok da düşünmeden otomatik olarak frene bastığını söyledi. Psikolojik olarak böyle bir alışkanlık geliştirdiğini belirten Nalbantoğlu, şimdiye adar hiç radara yakalanmadığını kaydetti. Normal şartlarda zaten hız limitlerine uyduğunu ancak radar görünce istemsizce frene bastığını aktaran bir başka sürücü Bekir Genç ise dikiz aynasına CD asmak gibi yöntemlere inanmadığını vurguladı.