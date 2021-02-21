Dezenfektan Kullandı, Alkolden Ehliyetini Kaybetti…

Koronavirüs önlemleri neticesinde birçok kişi, kalabalık yerlere girdikten sonra dezenfektan kullanıyor. Ancak dezenfektan kullanımı birtakım sorunlara da neden olabiliyor, onlardan biri de alkolmetrede yüksek promile neden olması. Mersin’de dezenfektan kullandıktan sonra aracına binen sürücü Ferit Aslan kontrol neticesinde 0,26 promoil alkollü çıktı, bunun ardından Aslan’ın ehliyetine 6 ay el konuldu. Kan testi sıfır promil çıkan Aslan, konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.

‘Aracımı kullanamıyorum, mağdur oldum’

Uzmanlar dezenfektan “promoili etkiler” diyor

Kamyon sürücüsü, konuyla ilgili olarak “Ehliyetim benim ekmek kapım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kullandığım dezenfektan ve kolonya nedeniyle ehliyetime 6 ay el konuldu. 3 aydır aracımı kullanamıyorum. İş çıkınca mecburen şoför buluyorum. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Ben alkollü araç kullanmadım. Evim kira, borcum var. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Mersin Kimya Mühendisleri Odası Temsilcisi Emre Üresin, kolonya ya da dezenfektanın promili etkileyebileceğini belirterek, “Araç sürücülerinin kullandığı, eline yüzüne sürdüğü, soluduğu dezenfektan ya da kolonya promil düzeyini etkiler. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için kolonya ya da dezenfektanı evden çıkmadan kullanalım. Bir süre bekleyerek trafiğe çıkmamız bizim alkol uygulamasında mağdur olmamamızı sağlayacaktır” dedi.