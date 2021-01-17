Devletten Vatandaşa 750 TL Korona Virüs Yardımı Yapılacak! Milyonlarca Aile Korona Virüs Peşin Yardım Parası Alabilecek

Bu ödemeler kapsamında vatandalar devlette 750 TL’ye kadar destek ödemesi alma hakkına sahip olabilecek. Peşin yardım parası desteğinden yararlanmak için gerekli koşullar ve başvuru kanalları ile ilgili detaylar haberimizde!

Devlet, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi olan milyonlarca aileye 750 TL’ye kadar nakdi yardım sağlayacağını açıkladı. 2021 nakit yardım desteği kapsamında devletten milyonlarca aile için 405 TL ile 750 TL aralığında destek ödemeleri gerçekleştirilecek. İhtiyaç sahibi aileler, gerekli koşulları taşımaları halinde bulundukları il Kaymakamlıklarına başvuruda bulunabilecek.

Çocuklu Ailelere Nakit Desteği

Okul Öncesi Çocuklara Devlet Desteği

Pandemi sürecinde ekonomik zorluk yaşayan ve ihtiyaç sahibi konumunda bulunan milyonlarca çocuklu aile için devletten çocuk eğitimi maaş desteği sağlanıyor. Yapılan son açıklama ile birlikte çocuk eğitimi maaş başvuruları alınmaya başlandı. İhtiyaç sahibi olan çocuklu aileler, Kaymakamlıklar üzerinden yapacakları başvurular ile bu haktan yararlanabilecekler.

Devletin pandemi sürecinde eğitimin kesintisiz olarak devam ettirilebilmesi amacı ile sürdürdüğü çalışmalara nakdi desteklerde eşlik ediyor. Bu çerçevede pandemi dolayısı ile ihtiyaç sahibi ailelere yapılan eğitim desteği kapsamında okul öncesi çocukların alınmasına karar verildi. Bu çerçevede güncel olarak eğitim desteği ödemesi kapsamında milyonlarca ihtiyaç sahibi aile devletten;

Okul öncesi çocuklar için 500 TL,

İlkokul çocukları için 750 TL,

Ortaokul çocukları için 800 TL,

Üniversite öğrencileri için 900 TL,

Şeklinde destek ödemesi gerçekleştirecek. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru işlemleri sırasında belge başvuru formlarını Kaymakamlıklar Sosyal Yardım Bürosu’na şahsen başvuruda bulunarak, bu ödeme desteğinden yararlanabilmek mümkün olacak. Bu şekilde çocukların eğitimi devam ettiği müddetçe her ay bu destek ödemesinden faydalanılabilecek.