Devletten İç Isıtan Yardım Haberi! Soğuk Kış Günlerinde İlaç Gibi Geldi

Soğuk geçen kış aylarında, yakıt ihtiyacı da artmaya başladı. 2021 yılı kış ayı, çoğu coğrafya için kar yağışlı ve soğuk geçti. Bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarda evlerini ısıtmak için daha çok, yakıt kullandı. Pandemi dolayısıyla vatandaşlar çoğunlukla ya evden çalışıyor ya da salgın dolayısı ile dışarı çıkmak istemiyor, hal böyle olunca evde üşümemek adına daha çok yakıt kullanılmaya başlandı.

Devlette, bu soğuk kış günlerinde vatandaşına destek olmak adına yakacak yardımı yapmak için kolları sıvadı. Mevcut pandemiden dolayı çok sayıda insan çalışamıyor veya işten çıkarıldı, hal böyle olunca da vatandaşlar aile ekonomisine katkı olsun diye, yakıt masrafından kısmaya başladı. Devlet ise bu duruma el attı. Bazı belediyeler dönem dönem yakacak yardımı için kolları sıvarken bazı belediyeler ise yakacak yardımına devamlı bir şekilde kışın başından sonuna kadar devam ettirmekte. Bu soğuk kış günlerinde devlet bölge bölge baz alternatif çözümler yarattı.

Bu alternatif çözümlere göre, bazı iller yakacak desteği nakdi bir şekilde yapılacakken, bazı illerde ise doğrudan kömür veya odun desteği yapılacak.

Yakacak Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sert geçen kış ayları için yapılan yakacak ödemeleri yapılırken, kış ayları sert geçen coğrafi bölgeler için nakdi ödeme yapılmayacak ve bu bölgede bulunan vatandaşlara devlet tarafından 500 kg kömür veya odun desteği için başvuru formunu doldurmanız gereklidir.

Başvuru formu kalmadı ise eğer, başvurunuzu dilekçe yolu ile de yapabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz bölgede bulunan belediye ve kaymakamlığa giderek başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Hane içinde eğer asgari ücretin altında, maaş giriyor ise yakacak desteği ile başvurabilirsiniz.

Hane içinde, engelli, dul, yetim, yaşlı kişiler bulunuyor ise yakıt desteği almanız daha kolay olacaktır.

Yakacak yardımı yılda bir kez verilir, ve belli başvuru tarihleri mevcuttur. Kış ayının başlaması ile başvuru yapmanız şart değildir, eğer kış ayının başlaması ile başvuru yapmadıysanız, kış ayının ortalarında da başvuru yapma şansınız vardır.

Başvurmuş olduğunuz kaymakamlık veya belediye, hane içindeki durumu inceleyip, inceleme sonucunda duruma göre yardım da bulunacaktır.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 19:38