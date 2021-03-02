Devlet Yardım olanakları zamlandırdı! Başvuran herkese Geri ödemesiz ve zamlı destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet sosyal destek ödemeleri için duyuru yaptı! Yapılan duyuru da Devlet Sosyal destek ödemelerine zam ve güncelleme geldiği dile getirildi! Peki hangi ödemelere zam geliyor? Devlet yardım olanakları kimler nasıl verecek!

Zam geldi!

Covid-19 küresel manada ekonomik sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Bundan kaynaklı olarak devletler kendi durumlarına göre yardım olanaklarını güncellemektedir. Devlet sosyal destek ödemelerinde salgının ilk aylarından bu yana gerekli adımlar atılmaktadır. Salgının devam etmesi ise;

Yardım alanlarının genişlemesine,

Yardımlardaki nakit miktarlarının yükseltilmesine,

Başvuru sistemlerinin değiştirilmesine imkân sağlamıştır.

Yenilenen yardım olanakları bakanlıklar tarafından duyurulmaktadır. Olanakların yenilenme nedeni ise daha çok insan tarafından daha kolay şekilde erişilebilir hale getirtilme amacından ileri gelmektedir. Son yapılan açıklamalar yardımların hem zamlı hem de geri ödemesiz olarak alınabilmesine imkân tanımıştır.

Devlet, Yardım Olanaklarını Güncelledi!

Pandemi yardımlarında sınırlar yardım açıklamaları ile birlikte belirlenmektedir. Bu da kimlerin yardımlardan ne kadar yararlanabileceğini kesinleştirmektedir. Gelen açıklamalarda güncellenen yardımlardan kız çocuklarından engelli vatandaşlara kadar hemen her kesimin istifade edebileceğini göstermektedir. Yardımların türlerinin değişmesi başvuru şartının ortadan kalkması olarak yorumlanmamalıdır.

Zamlı Yardımlar Alınabilecek

İhtiyaç sahiplerinin devlet yardımlarını temin edebilmeleri için başvurularını doğru şekilde iletmeleri şarttır. Başvuru yöntemleri yardım türüne göre değişebilmektedir. Yardım duyuruları içerisinde bundan kaynaklı olarak başvuru şekilleri de yer almaktadır. Artık yardımların büyük bölümünde başvuru internetten alınmaktadır. Böylece siz de farklı kurumlara gitmek zorunda kalmadan başvurularınızı iletme şansı elde edebilirsiniz.

Ülkemizde tanımlanan devlet sosyal destek ödemeleri duruma göre aylık ya da senelik olarak verilebilmektedir. Yardım türü bundan ötürü ödeme sistemlerinde de güncellemeye gidilmesine neden olmaktadır. Aylık ya da senelik olarak verilmesi fark etmeksizin yardımlarda bir de güncelleme yapılmaktadır. Her sene verilen yardımlar enflasyon durumuna göre artırılmaktadır. Böylece vatandaşlar geçim konusunda daha rahat hareket edebilmektedir.

Resmî açıklamalar yardım alma hakkı olmasına karşın almayanların başvurularından sonra toplu alım yapabileceklerini göstermektedir. Tam olarak 5 sene kadar geriye gidilmesi de mümkündür. Böylece vatandaşlar zamlı ödeme de temin etmiş olacaklardır. Yardımların güncel miktarları da zamlı tutarları da kurumlardan veyahut resmi internet sitelerinden öğrenilebilmektedir.

Devlet Güncel Yardım Başlıkları

Kadın erkek fark etmeksizin güncel devlet yardımlarından ihtiyaç sahibi herkes istifade edebilmektedir. Buna karşın pek çok vatandaş yardımlardan haberdar değildir. Kurumlar yardımları herkesin alabilmesi açısından son zamanlarda duyuru konusu üzerinde de ilerlemeye gitmektedir. Vatandaşların geriye dönük olarak başvuru yapmaları mümkün olan güncel yardım alanları arasında;

Çalışan annelere verilen süt parası,

Yetimler için özel olarak tanımlanan cep harçlıkları,

Tedavi kapsamında gerekli olan yol masraf ödemeleri

Yetim kız çocuklarına özel çeyiz ödemeleri

Emekli olamayacaklara toplu prim iadesi,

İş görmezlik oluşması sonrasındaki ödemeler,

Yaşlılar için bakım masraf ödemeleri olarak devam etmektedir.

Ödemelerin kapsamı olabildiği kadar artırılmıştır. Ancak daha önce de altı çizildiği üzere ödemelerin alınabilmesi için mutlak surette şahsi başvuru iletimi gerekmektedir.

Devlet Yardımları Nasıl Alınacak?

Devlet nakdi desteği için de diğer destekler için de başvurulardan sonra değerlendirme yapılmaktadır. Başvuruların kişilerin incelenmesi için gerekli olduğu bilinmektedir. Çünkü bazı durumlarda ihtiyaç sahibi olmadığı halde yardım almak isteyenlerle karşı karşıya kalınabilmektedir. Yardımların adilane şekilde değerlendirilebilmesi için başvuru şarttır. Başvurular;

E-devlet sistemi üzerinden,

Belediyelerden,

Valilik ve kaymakamlıklardan,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından iletilebilmektedir.

Bazı durumlarda muhtaç aylıkları gibi özel yardım kalemleri de gündem olabilmektedir. Muhtaç aylıkları Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde verilmektedir. Bundan ötürü başvurular da Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden alınmaktadır. Siz de yardım türü üzerinden araştırma yaparak başvuru ve süre açısından tüm ayrıntıları elde edebilirsiniz.