Devlet Üniversitesi Öğrencilerine Bu Hizmet Artık Ücretsiz Olarak Verilecek

Pandeminin başlamasıyla birlikte öğrenciler online eğitime geçiş yaptı. Normalleşme planlarının konuşulduğu bu günlerde öğrencilerin geçim şartları da gün geçtikçe artmaktadır. Hayat pahalılığı giderek yükselirken, öğrencilerin yemek masrafını azaltacak bir teklif meclis gündemine taşındı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, üniversite öğrencilerinin ücretsiz öğle yemeği yiyebilmesi için kanun teklifi verdi. Komisyonda görüşmeleri devam eden yasa tasarısı kabul edilirse öğrenciler artık üniversitelerde yemekleri ücretsiz bir şekilde yiyebilecekler. Meclise sunulan kanun teklifinin detayları ise şu şekilde:

Kanun teklifinin gerekçesi: Eğitim politikaları, kalkınmanın ve ülkelerin geleceğe taşınmasının temel anahtarıdır. Bütün dünyada devletler; çağı yakalayan, dünyada bilgide rekabet edebilen nesillerin yetişmesi için kendi genç nüfuslarına yatırım yapmaktadır. Bu durum aynı zamanda sosyal devletin de bir gereğidir. Eğitim ekonomisinin dünyayı şekillendirmeye başladığı 21 .yüzyılın ilk çeyreği; bu yüzyılı yalnızca bilişim çağı ilan etmemekte, aynı zamanda devletlerin sosyal sermayesini de yeniden inşa etmektedir.

Dünyadaki gelir eşitsizliğinden ciddi şekilde etkilenen eğitim, devletleri özel girişimler karşısında da bir dizi tedbir almaya sevk etmektedir. Yan kamusal hizmet olarak ele alınan eğitim; bu niteliğiyle devlete de bir takım ödevler yüklemektedir. Eğitim hakkı kavramı kapsamında ele alınan bu ödevler, yurttaşın korunmasını amaçlar ve sosyal devlet ilkesinin doğal bir sonucu olarak yorumlanır. Nitekim anayasamız da eğitim hakkını 42.maddede düzenlerken, detaylı bir şekilde ele alır ve sosyal devlete vurgu yapar. Devletin alacağı tedbirleri ve yardımları öngörür. Bunu da "...Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.” hükmüyle insa eder.

Türkiye'de üniversite eğitimi gören gençler, ekonomik tablolardan ciddi şekilde etkilenmektedir. Özellikle devlet üniversitelerindeki öğrencilerin aylık eğitim maliyetleri ortalama olarak iyileştirilmiş asgari ücret seviyesindedir. Üniversitelinin aldığı burs ve kredi, anayasal bir hak olsa da bu miktarlar çoğu zaman yetersiz kalmakta ve üniversiteli birey; ailelerinden ekonomik olarak takviye yapmaktadır. Pandemi koşulları ve dolar kurundaki değişiklikle birlikte enflasvon oranlarındaki yükseklik hane halkı düzeyinde ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Her ne kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olsa da normalleşmeye geçilmesiyle birlikte eğitim alanlarında ve yükseköğretimde de ciddi sorunların yaşanacağı düşünülmektedir.

Verdiğimiz kanun teklifi ile devlet üniversiteleri bütçelerine ödenek konularak, beslenme hakkı konusundaki ihtiyaçların Devlet tarafından ücretsiz olarak sunulması suretiyle, üniversitelilerin yükünün azaltılması amaçlanmıştır.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin tarafından meclis gündemine getirilen yeni kanun teklifinin detayları bu şekildeydi. Meclis çoğunluğunun onaylaması durumunda kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanması durumunda uygulanmaya başlanacak.

