Devlet Bahçeli’den Akşener’e Çağrı: Dön Evine, Bitsin Bu Çile

Devlet Bahçeli, MHP il başkanları toplantısında konuştu. Bahçeli, Batman, Şırnak ve Hakkari gibi illerde kongrelerin tamamlandığını ve MHP’nin tüm Türkiye’nin partisi olduğunu aktardı ve “Türkiye'nin partisiyiz. 14 Mart 2021'de yapacağımız kurultaya demokratik hazırlığımız tamamlanmıştır. Salgın izin verirse 14 Mart 2020'de muazzam bir katılımla demokrasi şölenimiz gerçekleşecektir” dedi.

Akşener’in parlementer sistemin konuşulması için masa kurma önerisi

‘Evine dön, bitsin bu çile’

Bahçeli, CHP, İYİ Parti ve HDP’ye eleştirilerde bulundu. Akşener’in ‘masa kurma’ önerisi için, “İsteyenin istediğiyle masaya 24 saat oturmasında sakınca yoktur. Buna engel olan yoktur” diyen Devlet Bahçeli, “CHP, HDP, İYİ Parti, SP masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı? Türklüğü, Atatürk'ü, Türk milletini anayasadan çıkaracak bir melun henüz dünyaya gözlerini açmamıştır. Parlamenter çalışmaları ile vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli konuşmasının devamında, Akşener için ‘Evine dön, bitsin bu çile’ diyerek, daha önce yaptığı çağrıyı tekrarlamış oldu. MHP lideri, Kılıçdaroğlu için ‘Konuştukça batıyor’ ifadesini kullandı, AİHM’nin Selahattin Demirtaş kararını ise ‘tanımadığını’ belirtti.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 18:10