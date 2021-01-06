Devlet Bahçeli Boğaziçi Üniversitesi Açıklaması: Başı Ezilmesi Gerekiyor

AKP'li eski milletvekili adayı Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasından sonra öğrenciler tarafından protestolar başlamıştı. Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içinde eylem gerçekleştiren öğrenciler polisle yakın temasa girmiş, yaşanan olaylar sonrasında bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle rektörlüğe atanan Melih Bulu ise geçtiğimiz akşam bir televizyon programına katılarak açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar arasında özellikle 'Ben Hard Rock dinliyorum' ifadeleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Sanatçı Hayko Cepkin konuyla ilgili imalı bir tweet paylaşırken, bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Metallica - Master of Puppets şarkısı eşliğinde Bulu'yu istifaya çağırdı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN BOĞAZİÇİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün evinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Boğaziçi Üniversitesi eylemleri hakkında konuştu.

"Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur”

Milliyetçi Hareket Partisi lideri sözlerinde CHP ve HDP ile ilgili de sert sözler kullandı:

CHP’nin, İP’in, HDP’nin provoke ettiği, PKK, MLKP, DHKP-C’nin alevlendirdiği protestoları bir sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Bahçeli, rektör atanmış ve konu kapanmıştır ifadelerini kullandı.