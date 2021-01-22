Deve Sucuğu Üretimi Talebe Yetişemedi: Kilosu 100 Lira…

En çok tüketilen et ürünleri içinde yer alan sucuklarda artık, deve sucukları da çok rağbet görüyor. Besin değeri yüksek ve son derece sağlıklı olan deve sucuklarının üretiminde en önemli noktalardan biri de Aydın. Aydın’ın İncirliova ilçesindeki deve sucuğu üreticileri, talebe yetişmekte zorlandıklarını söylüyor.

Kilosu 100 lira

100 yıl önce nasıl üretiliyorsa öyle üretiliyor

Aydın’da babasının yanında yetişerek öğrendiği kasaplığı, şimdilerde deve sucuğu üretimi ile sürdüren Musa Budak, deve sucuğuyla ilgili konuştu. Deve güreşlerinde kullanılan develerin artık yaşları ilerlediğinde, güreşemeyecek duruma geldiklerinde sucuk yapımı için kesildiğini söyleyen Musa Budak, deve sucuğunun ülke genelinde rağbet gördüğünü söyledi. Deve sucuğunun kilosunu 100 liradan sattıklarını ve 81 ile gönderdiklerini belirten Budak, “Deve sucuğu yapımını babamdan öğrendim. Ayda talebe göre bir veya iki deve kesiyoruz. Özellikle kış sezonlarında daha çok talep oluyor. Üretimini yaptığımız deve sucuklarını, internet üzerinden satıp, kargoyla yolluyoruz. Zaman zaman talebi karşılayamaz duruma geliyoruz. Dana sucuğu ile deve sucuğu arasında tat farkı var” dedi.

Deve sucuğunun üretimine ilişkin de bilgi veren Budak, sucukların 100 sene önce nasıl üretiliyorsa şimdi de öyle üretildiğini söyledi. Yüzde 100 deve etinden üretilen sucuklarının lezzetinin ön plana çıktığını vurgulayan budak, içinde renklendirici, kıvam arttırıcı maddelerin yer almadığına dikkat çekiyor. Bazı şirketlerin bu katkı maddelerini kullandığı ancak Aydınlı üreticilerin yüzde 100 deve etinden sucuk ürettiğini aktaran Budak, bu anlamda tüketicilerin içinin rahat olması gerektiğini aktardı.