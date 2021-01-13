Dev Balığı Yakalayan Adam Konuştu: Kuyruk Attı, Beni Devirdi…

Amasya Yeşilırmak’ta su seviyesinin azalmasının ardından balık yakalayan insanların sayısı arttı. Nehrin kıyısında görülen dev bir yayın balığını yakalamayı başaran ve bazı vatandaşlar tarafından bu anları kaydedilen bir adamsa gündeme oturmuştu.

‘Balığın sıkıştığını söylediler’

Yayın balığını yakalayan 65 yaşındaki Mevlüt Usalır, balığı sudan karaya çıkarmak için verdiği mücadeleyi ve o anları anlattı. Balık avına çok uzun bir süredir çıktığını belirten Usalır, yayın balığını yakaladığı anları “Beni telefonla arayıp çağırdılar, balığın sıkıştığını söylediler. Herkes izliyordu. Balığı gördüm. Daha önce de bundan daha büyüklerini tuttum. Göle girdim, 2-3 hamleyle balığı yakaladım. Kıyıya çıkardım fakat balık büyük olduğu ve orada 3 güne yakın kaldığı için bayağı hırçınlaştı. Kuyruk attı, beni de devirdi. Balık kaçtı, tekrar buldum. Balığı kıyıya çıkarmayı başardım. Sonra iple bağladığımız balığı çekerek, nehrin karşına geçirdik. Avladığımız balığı, arkadaşlar arasında paylaştık” sözleriyle anlattı.

Yayın balığının yakalanma anları böyle görüntülendi: