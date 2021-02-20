Destici: PKK'nın uzantısı HDP varken Meclis'te ne kadar bilgi verebilecekler?

BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı Destici, Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 vatandaşın kalleşçe şehit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Destici, bu konuda devlete yönelik suçlamaları "haksız" gördüğünü ifade ederek, terörle hep birlikte mücadele edilmesinin şart olduğunu söyledi.

"Her mesele böyle konuşulamaz"

PKK terör örgütü tarafından Gara'da rehin tutulan vatandaşların kurtarılması için devlet tarafından yoğun çaba harcandığına dikkat çeken Destici'ye basın mensupları tarafından operasyona ilişkin aklında soru işareti olup olmadığı soruldu. Destici ise basın mensuplarının karşısında her meselenin konuşulamayacağını söyledi.

"HDP varken ne kadar bilgi verebilirler?"

Bazı soruların gazetecilerin önünde ve kamuoyunun karşısında yöneltilebileceğini kaydeden Destici, bazı soruların ise devlet kurumlarına veya yetkililerine basına kapalı olarak sorulması gerektiğini çünkü terörle mücadele edildiğini dile getirdi. Destici, İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gelerek Gara operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştıklarını hatırlatarak, söz konusu bakanların "PKK terör örgütünün uzantısı HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) bulunduğu bir Meclis'te ne kadar bilgi verebileceklerini sordu. Murat Karayılan ile TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) "kara çıyan" arasında fark bulunmadığını dile getiren Destici, Duran Kalkan ile Pervin Buldan arasında da bir fark olmadığını söyledi.

Destici, durum böyleyken bakanların nasıl bilgi verebileceklerini tekrar sorarak, bu nedenle bakanların hem CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nu hem de İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret ederek operasyona ilişkin daha kritik bilgileri aktardıklarını dile getirdi.

Terörle mücadeleye karşı devlet ciddiyetinin gerektiğine dikkat çeken Destici, Kılıçdaroğlu'nun yurtseverliğinden ve devlet adamlığından kuşkularının olmadığını söyledi.

"Teröre karşı hep beraber mücadele edelim"

Destici, Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin son dönemde siyasi partiler arasında yaşanan gerginliğin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, söz konusu partilerin teröre karşı ortak bir tavır içerisinde olması gerektiğini belirtti. Şehitler konusunda daha büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini kaydeden Destici, siyasi partilerin birbirlerini suçlamayı bir kenara bırakarak teröre karşı birlikte mücadele etmelerinin şart olduğunu ifade etti. Destici, hiçbir siyasi partinin oy hesabı yapmaması gerektiğini belirterek, bunun bir devlet meselesi olduğunu ve siyaset malzemesi olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu. Erdoğan da bunun üzerine Kılıçdaroğlu için "utanmaz" ve "terbiyesiz" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle beraber yürüyebileceğini kaydeden Erdoğan, söz konusu parti liderinin terörle mücadeleyi tribünlerden izleyebileceğini dile getirmişti. İçişleri Bakanı Soylu da Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde PKK terör örgütünü akladığını söylemişti.