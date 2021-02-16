Dervişoğlu: Murat Karayılan'ı 10 bin parçaya bölün!

İçişleri Bakanı Soylu, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Sancar'ın "Gara bölgesindeki ölümlerin infaz mı olduğuna yoksa bombardımanlar neticesinde mi gerçekleştiğine" yönelik sorusuna yanıt vermişti. Soylu, Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 kişinin vücut bütünlüklerine dair fotoğrafların mevcut olduğunu söylemişti. HDP (Halkların Demokratik Partisi) sıralarına dönen Soylu, Murat Karayılan'ın bin parçaya bölüneceğine dair yemin etmişti.

"10 bin parçaya bölünsün"

Soylu'nun açıklamasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan destek geldi. Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Karayılan'ın bin parçaya bölüneceğine" dair yemin etmesinin ardından, Karayılan'ın 10 bin parçaya bölünmesini istedi. Dervişoğlu, bu konuda kendilerine ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.

"Arkanızda olmayan namert olsun"

Karayılan'a destek verenlerin de bölünmesi için çağrıda bulunan Dervişoğlu, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan ve senelerdir sivilleri katleden teröristlerin 10 bin parçaya bölünmesi gerektiğini ve bu konuda hükümetin arkasında durmayanın namert olacağını ifade etti.

Dervişoğlu, PKK terör örgütünün Türk milletine düşman olduğunu vurguladı. PKK terör örgütüyle dostluk kuranların kendileriyle düşman olduğunu ifade eden Dervişoğlu, PKK terör örgütüne düşman olmayanların kendileriyle asla dost olamayacağına da dikkat çekti.

"Siyasi rant çabasında olunmamalı"

Dervişoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Gara operasyonuna ilişkin teknik bilgiler verdiğini ve Soylu'nun da terörle mücadele hakkında konuşma yaptığını belirterek, söz konusu bakanlara teşekkürlerini sundu. Bu açıklamaların üstünden siyasi rant çabasına girişilmemesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, herkesten aynı duyarlılığın beklendiğini ifade etti.

"Aynayla yüzleşmenize az kaldı"

Dervişoğlu, geçmişteki hatalardan söz edilmesinden iktidarın rahatsız olduğuna dikkat çekerek, bu hatalardan Meclis kürsüsünde bahsedilmesi gerektiğini ancak şu anda yüzlerine ayna tutmak istemediğini söyledi. İktidarın bu aynayla yüzleşmek üzere olduğunu kaydeden Dervişoğlu, terörle mücadele konusunda coğrafyanın kader olduğuna ilişkin ifadelerle geçiştirme yapılmaması gerektiğini dile getirdi.