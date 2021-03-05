Deprem vergilerinin nereye gittiği belli oldu!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20 Ocak 2020 tarihinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Söz konusu deprem, Malatya'nın Yeşilyurt, Battalgazi, Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerini de etkilemişti. Şiddetli deprem sonucu binalardan bazıları yıkılırken, birçok bina ise ağır tahribata uğramıştı. 6,8 büyüklüğündeki yer sarsıntısı sonucu Elazığ'da 37 kişi yaşamını yitirirken, Malatya'da ise 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ekipler, 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra hemen devreye girerek yardım çalışmalarına başlamıştı.

5 binden fazla konutun yapımı ihale edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Malatya'da bulunan depremzedeler için 5 bin 24 tane konutun inşasının ihale edildiği öğrenildi. Bunlardan 3 bin 815'inin inşasına başlandığı kaydedildi. Pütürge ilçesinde 208 tane konutun, Kale ilçesinde ise 309 konutun hak sahiplerine verildiği bildirildi.

Köy tipi konutlar da inşa edildi

Köylerde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan depremzedelere yönelik köy tipi konutların inşa edildiği kaydedildi. Arguvan, Pütürge, Doğanyol, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 1.555 tane köy evinin ihale edildiği aktarıldı. Bunlardan 630'unun inşasına başlandığı ifade edildi. 7 tane köy evinin teslim edildiği belirtilirken, 137 tane köy evinin ise teslim edilmek üzere olduğu belirtildi. Doğanyol ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi'nde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların köy tipi konutlarına geçmeye başladıkları ifade edildi.

Villaya benziyor

Depremzedeler için inşa edilen konutların tümünün çelik konstrüksiyon olduğu öğrenildi. Yangın ve depreme dayanıklı olduğu belirtilen konutların, bahçelerinde ahırlara da yer verildiği görüldü. Söz konusu konutların lüks villalara benzediği fark edildi.

Deprem vergileri nerede?

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, her depremde olduğu gibi Elazığ depreminden sonra da deprem vergilerinin nereye gittiğini sormuştu. Kılıçdaroğlu, vatandaşların deprem vergilerinin ne için kullanıldığını bilme hakkına sahip olduklarını söylemişti. 2004-2019 döneminde 34 milyar dolar toplandığını belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşlar tarafından deprem vergilerinin ödendiğini ve iktidar tarafından da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ depreminde Türkiye tarihinin en hızlı ve en etkin doğal afet mücadelesinin yürütüldüğünü belirterek, vatandaşlardan deprem için toplanan paraların yerine gittiğini söylemişti. Erdoğan, millî bütçeden de harcama yapıldığını ifade etmişti.

17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük'te meydana gelen ve yaklaşık 20 bin insanın yaşamını yitirmesine neden olan 7,4 büyüklüğündeki depremden sonra vergi alınmaya başlanmıştı. "Deprem vergisi" olarak adlandırılan vergiler, Kılıçdaroğlu tarafından neredeyse her depremden sonra mutlaka gündeme getiriliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 13:44