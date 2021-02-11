Deprem Profesörü Uyardı: 2021, 2022 ve 2023 Deprem Yılları!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yakın dönemde bir deprem beklemediğini belirten Ercan, “Marmara Denizi’nde açıklamalar yapılıyor ama maalesef İstanbul’da bir deprem çığırtkanlığı var. Bazı profesörler, 22 yıldır her an deprem olabilir dediler ve dedikleri çıkmadı. Ben halen 2045’ten önce olmaz diyorum” dedi.

‘Depremler yılı olacak’

İzmir depreminin artçıları…

Sabah’tan Abdulhay Selim Dündar’ın haberine göre çekirdekte olağanüstü hareketler olduğunu bildiren Ercan, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının deprem yılları olacağının altını çizdi ve “"Yerin çekirdeğinde olağanüstü bir yalpalanma var. Bu yalpalanma, biraz yerin dengesin bozuyor. Yerdeki manyetik alanların yönünü ve hızını değiştiren bir yalpalanma bu. Bunun sonucunda da 2018 yılında belirttiğim gibi, 2020, 2021 ve hatta 2023 yılları dünya üzerinde ve Anadolu’da deprem yılları olacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Ercan, İzmir’i yasa boğan depremin artçılarının 1 yıl boyunca süreceğini belirtti ve “Ege Denizi’nde Sisam, 7 büyüklüğünde bir deprem yaptı. Bu deprem, 118 vatandaşımızın ölümüne neden olmuştu. Bu depremin artçıları, en az 2022 yılına kadar devam edecektir. Bu artçılar, 5, 5.5 ve 6’ya varan artçı depremler olacaktır. Bu sarsıntılar korkutucu olarak duyumsanacaktır. Gerek Kuşadası, gerek Doğanbey ve İzmir’de güçlü olarak duyulacaktır ama bu depremler yıkıcı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.