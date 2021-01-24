Deprem Profesörü Ercan: 2030’dan Önce Yıkıcı Deprem Geliyor

Jeofizik Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de son yıllarda yaşanan depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Ercan, deprem konusunda özellikle İstanbul’da bir beklenti olduğunu ancak insanları korkutmaktan ziyade eğitmenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

‘2030’dan önce yıkıcı deprem bekliyorum’

Depremden nereler etkilenecek?

Daha önce, İzmir’de yaşanan depremi önceden bilmesi ile gündeme gelen Prof. Ercan, Türkiye’de 9 yıl içinde yıkıcı, büyük bir deprem beklediğini belirterek “Adana, Sakarya Çukuru, Göller Bölgesi, Amasya-Merzifon, Varto, Denizli, Bingöl ile Hatay'ı vurguluyorum. Erzincan'ı yeniden vurguluyorum. 2030 yılından önce herkes İstanbul veya Tekirdağ'da deprem beklerken şu anda Sakarya çukuru dediğimiz çukurda ki bu çukurun bir tarafı İzmit bir tarafı Bolu Tüneli'nin bulunduğu yerdir. Buradan 2030 yılından önce yıkıcı bir deprem bekliyorum ve bunu ilk kez söylüyorum.” dedi.

Prof. Ercan, Marmara merkezli olası depremlerin 150 kilometreyi etkileyebileceğini belirtti ve Adapazarı, Düzce, Gölcük, İzmit ve Bolu’nun depremden etkilenmesinin olası olduğunu belirtti. İstanbul’un bu depremden güçlü bir şekilde etkilenmeyeceğini belirten Ercan, Türkiye’de deprem konusunda iki noktaya dikkat çekti, Bingöl ve Sakarya çukuruna vurgu yaptı.

Kuzey Marmara depremi ne zaman geliyor?

Son 2000 yılda Marmarada 16 yıkıcı deprem olduğunu belirten Ercan, 2045 yılından önce Marmarada büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Bununla birlikte, Marmara depreminin ya da Büyük İstanbul Depremi olarak ifade edilen depremin en yüksek 7,3 olabileceğini söyledi. Ercan, “Kuzey Marmara'nın yapabileceği en büyük deprem 7.3 tür. Hangi koşullarda yapar? 1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak. Yassıada'nın bulunduğu kesimden başlayıp Şarköy'e kadar tek bir depremle kıracak olursa bu depremin büyüklüğü 7.3 olur. Bu deprem hem İstanbul'u hem Tekirdağ, hem Yalova'yı hem Karamürsel ve Gölcük'ü Bandırma, Mudanya ve Erdek, Lapseki ve Gelibolu'nun tozunu attırır.“ dedi.