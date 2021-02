Denizli'de Alevler Bir Restoranı Ele Geçirdi! Yaşanan Korkunç Olayda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de üzücü bir olay gerçekleşti. Bir restoran çevresinde geniş çaplı çıkan yangın korkuttu. Çevredekiler itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olaya şahit olanlar tarafından yapılan ihbar sonucu itfaiye ekipleri geldi. Kısa süre içerisine büyüyen yangın korku dolu anlar yaşattı. Ancak her yeri etkisi altına alevler söndürülemedi. İçeride bulunan 3 kişi ise kurtarılamadı. İçeride bulunanların restoran çalışanı olduğu öğrenildi. Ancak itfaiye ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen içeride mahsur kalan 3 çalışan kurtarılamadı. İşte Denizli’de meydana gelen korkunç olay hakkında detaylı bilgiler…

Ateş Yakıp Isınmak İsteyen 3 Restoran Çalışanı Alevler İçerisinde Can Verdi

Ateş yakıp ısınmak isteyen 3 çalışan, kurtarılamadı ve alevler içerisinde kalarak can verdi. Horoz Dağı Milli Parkı girişinde bulunan bir restoran içerisinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve etkisiz hale getirilemedi. Denizli’de yaşanan korkunç olayda 3 kişinin can verdiği öğrenildi. Denizli'nin horoz Dağı Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda meydana gelen olay, duyanları oldukça üzdü. Çıkan yangının 3 can aldığı haberi gündemde en kötü olay olarak yer aldı.

Bir Anda Tutuşan Alevler Kısa Sürede Her Yeri Kapladı

Son olarak edinilen bilgilere göre Denizli'deki Restoran, korona virüs salgını sebebi ile bir süredir kapalı idi. Restoranın 3 çalışanı ise ateş yakmaya çalıştı ama istedikleri sonuç ile karşılaşamadı. Yanıcı madde sebebi ile restoranın her yerini ele geçiren yangın kısa sürede tüm işletmeye ele geçirdi. Her yeri saran alevler, 3 can aldı. Restoranın çalışanları iş yerini saran alevlerden kurtulamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevrede olaya şahit olan vatandaşlar ve ise hemen bir ihbarda bulundu ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Denizli'deki restoranda çıkan yangın söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çalışmaları halen devam ettiriyor. Büyük bir bölgeyi ele geçiren alevler söndürülemedi.